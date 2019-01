Den nye Hjallese Station får perron i midten - mellem letbanesporet og Svendborg-toget. En bro fører hen over sporene. Den vil sidenhen skulle forlænges, hvis Svendborgbanen skal opgraderes med et ekstra spor. Illustration: Odense Letbane.

Folketingets transportudvalg blev tirsdag præsenteret for en regning på 60-100 mio. kroner, hvis der skal ske justeringer af letbaneprojektet ved Hjallese Station. Dermed står det klart, at intet bliver ændret.

Den selvstændige fynske trafikkonsulent Ole Dupont Kofoeds forsøg på at overbevise Christiansborg-politikerne om, at de er ved at begå en stor fejl ved at lade letbanen opføre, som den er planlagt ved Hjallese Station, kommer ikke til at føre til ændringer. Det står klart efter et møde tirsdag i Folketingets Transport- Bygnings- og Boligudvalg. Forslaget går ud på at justere letbaneprojektet ved Hjallese Station, så der gøres plads til en fremtidig udvidelse af Svendborg-togbanen. Det vil være billigere og mere fornuftigt at få gjort fra starten, er hovedpointen, som Ole Dupont og en lokofører på et foretræde fremførte for transportudvalget sidste år i november. Tanken er fornuftig, anerkendes det. Men det kommer sent, og det vil koste 60-110 mio. kroner. Det forklarede Odense Letbanes adm. direktør Mogens Hagelskær tirsdag overfor udvalgets politikere, da han gav sine kommentarer til forslaget, oplyser flere udvalgsmedlemmer efter mødet. Og derfor bliver intet lavet om, er konklusionen. Desuden vil en sidste-øjebliks justering ved Hjallese Station, hvor anlægsarbejdet efter planen skal i gang om ca. én måned, betyde forsinkelse på et halvt år eller mere, lyder det ifølge avisens oplysninger fra letbanedirektøren, der ikke selv har ønsket at stille op til interview.

Sagen kort Ved Hjallese St. anlægges letbanen tæt op ad Svendborgbanens nuværende ene spor. På den nordlige side.Selvstændig trafikkonsulent Ole Dupont har påpeget, at det er uhensigtsmæssigt, da det indgår i den fremtidige fynske trafikplanlægning, at Svendborgbanen skal spille en større rolle - og dermed kan få behov for en opgradering på hele eller dele at strækningen. At banen i dag har et spor begrænser kapaciteten.



Men med den planlagte placering af letbanen, levnes der ikke plads til et ekstra spor til Svendborgbanen, hvor det lettest kan anlægges, lyder Ole Duponts pointe. Derfor har han foreslået at flytte letbanesporet cirka fem meter mod nord.



Et ekstra spor til Svendborgbanen kan dog også anlægges syd for det nuværende spor, påpeger Odense Letbane. Det vil koste nogenlunde det samme (60-110 mio. kr.) som i sidste øjeblik at skulle lave om letbaneprojektet, vurderes det.



Ole Dupont afviser den beregning og fastholder, det vil være langt billigere og mere fornuftigt at justere letbaneprojektet nu, inden byggeriet går i gang.

Frustration og undren Ideen om at flytte letbanen få meter er ikke ny. Den blev første gang omtalt i denne avis i 2015. Henning Hyllested, Enhedslistens transportordfører, undrer sig da også over, at forslaget ikke tidligere er nået til Transportudvalget. For ifølge ordføreren blev det sagt "meget klart", at hvis forslaget var blevet forelagt tidligere, var der ingen tvivl om, at man havde overvejet det seriøst. - Der var (på mødet, red.) stor frustration over, at man ikke på en eller anden måde har fanget det her før nu, siger Henning Hyllested. Karsten Hønge, SF, undrer sig også. - Jeg må sige, jeg undrer mig over, at der ikke er nogen af parterne, der sagde det her for tre år siden, siger han. Ifølge Rasmus Prehn (S) gav Odense Letbane udtryk for, at det "nærmest var for sent" at nå at ændre noget. - Jeg tænker, at hvis man havde haft den tanke i tide, så havde det formentligt været mere realistisk, siger han.

Tvivler på regnestykke Karsten Hønge undrer sig også over Odense Letbanes regnestykke for, hvad det vil koste at justere letbaneprojektet i Hjallese. - Jeg fik en forklaring, som jeg ikke var specielt imponeret af, siger han, men konstaterer samtidig, at der ikke er mere at gøre. DF's Kim Christiansen er heller ikke imponeret af den pris, der blev lagt frem. - Jeg ved ikke, hvordan de når frem til 100 mio. kr., skriver han i en sms, men kalder det samtidig "fint", at der ikke sker mere i sagen. Flere af udvalgsmedlemmerne hæfter sig ved, at Odense Letbane oplyser, at et ekstra spor til Svendborgbanen vil kunne etableres sydvest for det nuværende spor - altså på modsatte side i forhold til det, Ole Dupont foreslår. Prisen vil ifølge Odense Letbane være nogenlunde den samme, som hvis der i sidste øjeblik skal laves om på letbaneprojektet. - Det må vi tro på, når vi får det oplyst, siger Karsten Hønge, SF, og tilføjer: - Men det bedste havde selvfølgelig været, hvis man havde tænkt på der her i tide.