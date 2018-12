Letbanens nye påfund: Slipper dronen løs

I den forgange uge sendte Odense Letbane en drone afsted på den første månedlige overflyvning af letbanens godt 14 kilometer lange strækning.

Flyveturen vil tage dronen hele vejen fra Tarup i nord gennem byens snævre gader til Hjallese i syd.

Dronen er topmoderne og kaldes eBee. Det er en letvægtsdrone, som byens borgere og besøgende altså kan komme til at stifte bekendtskab med på månedlig basis.

Det er første gang i Danmark, at droner bliver brugt i så omfattende et anlægsprojekt i et bynært miljø. Projektet er blevet muligt på grund af et samarbejde mellem Odense Letbane og det nationale dronecenter UAS Denmark.

- At bruge droner til at følge letbaneprojektet er for mig at se oplagt og helt i tråd med vores satsning på droner til at skabe innovation og udvikle nye forretningsområder. Jeg har store forventninger til, at projektet her kan kaste ny viden og nye idéer af sig, foruden det kan være til gavn for Odense Letbane, siger Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Odense Kommune har længe ønsket at gøre Odense og Fyn til et dronecentrum. Det har været med til, at Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har givet dispensation til de kommende flyvninger. Normalt er droneflyvning i byer af sikkerhedsmæssige årsager pålagt en masse restriktioner.

Dronen var på sin første tur torsdag den 20. december. Billederne den tog vil efter nytår blive klippet sammen, så de danner ét langt billede af hele ruten.

Billederne vil på et tidspunkt blive gjort tilgængelige for offentligheden.