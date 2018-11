Letbanen opretholder mindre kontor efter 2020

I øjeblikket arbejder 40 personer i letbaneselskabet med navnet Odense Letbane P/S, som har til huse i en ejendom beliggende ud til den nu lukkede del af Thomas B. Thriges Gade.Dertil kommer diverse konsulenter, som hyres ind til at arbejde med konkrete delopgaver i projektet.Men i fremtiden, når letbanen efter planen kører fra slutningen af år 2020, skal langt de fleste ud og finde sig et andet job.

For det firma, der vælges som operatør - Keolis, hvis byrådet siger ja - skal stå for drift og vedligehold og kommer dermed til at stå for det meste i dagligdagen.

Letbaneselskabet opretholdes dog, men i en noget mindre udgave end i dag. Adm. direktør Mogens Hagelskær anslår der vil være behov for otte ansatte.

De får bl.a. til opgave at sikre, at samarbejdet med operatøren fungerer, som det skal. Herunder skal de sørge for, at de vilkår, der er i kontrakten med operatøren, opfyldes.

Enkelte dagligdagsopgaver som f.eks. glæsslåning og snerydning vil letbaneselskabet også skulle sikre bliver udført, da de opgaver ikke er lagt ind i kontrakten med operatøren, fordi det skønnes billigere at udføre selv, forklarer Mogens Hagelskær.