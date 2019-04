Letbanen lægger spor: Snart bliver del af Nyborgvej ensrettet

Odense: Mandag begynder Odense Letbane at bygge de tekniske installationer og at anlægge skinner og stationer på Nyborgvej. Første del af arbejdet foregår mellem Ørbækvej og Palnatokesvej, og den umiddelbare konsekvens for biltrafikken bliver, at hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t.

Det sker, fordi en del af cykelstierne på strækningen må inddrages til vejbane, mens der arbejdes på letbane-anlæggelsen.

Det er altså fortsat muligt at køre i begge retninger ad Nyborgvej, men sådan fortsætter det ikke, varsler Odense Letbane.