Letbanearbejde forude: Fire måneders ensretning på central Odense-vej

Indtil maj kan bilister på en af de mest centrale veje i Odense se frem til at måtte køre en omvej. Vejen bliver nemlig ensrettet i fire måneder.

Letbanearbejdet er godt i gang. Det har betydet vejarbejde adskillige steder i Odense, og nu kommer der endnu en strækning, man skal være opmærksom på, når man kører rundt i bil.

En stor del af Vestre Stationsvej bliver nemlig ensrettet i fire måneder, fordi der skal anlægges skinner, bygges stationer og sættes master op til køreledninger.

Det er strækningen mellem Vesterbro og Fjordsgade, der bliver ensrettet i perioden fra 15. januar til midten af maj. Ensretningen bliver mod øst i retning mod centrum.

Det betyder altså, at bilister, der skal mod vest på Vestre Stationsvej, skal ud på en omkørsel. Den omkørsel bliver via Fjordsgade, Rugårdsvej og Grønløkkevej. Den omkørsel genkender nogle nok, fra da det også var nødvendigt at ensrette Vestre Stationsvej i forbindelse med letbanearbejdet i foråret 2018.

For cyklister bliver der dog ikke nogle ændringer. De kan fortsat cykle i begge retninger.

Men for de, der bor på sidegaderne til Vestre Stationsvej, kan vejarbejdet komme til at mærkes. Beboere på Vestre Stationsvej vil forsat have adgang til deres indkørsler, men Krudthusgade og den sydlige del af Store Glasvej bliver spærret ud mod Vestre Stationsvej, mens arbejdet står på.