Letbane til debat: Christiansborg drøfter Hjallese Station

Letbanen og Svendborgbanen mødes på Hjallese Station. Men måden, letbanen er planlagt på, er ikke optimal, hvis Svendborgbanen en dag skal udvides til to spor. Tirsdag mødes Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg i ministeriet for at drøfte sagen. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Har Folketingets transportudvalg i 11. time fået øjnene op for, at den måde, letbanen er planlagt på ved Hjallese Station, måske ikke er optimal? Et møde, der finder sted tirsdag, antyder det.

Tirsdag er medlemmerne af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg indkaldt til møde i ministeriet. På dagsordenen er den måde, Odense Letbane er planlagt på ved Hjallese Station. Om mødet oplyser ministeriet i en mail: - Ministeriet kan bekræfte, at Odense Letbane P/S skal deltage på et møde med Folketingets Transportudvalg-, Bygnings- og Boligudvalg den 15. januar. Odense Kommune og letbaneselskabet er inviteret til en teknisk drøftelse af bl.a. indretningen af Hjallese Station. Mødet er foranlediget af et ønske fra Transport-, Bygnings- og Boligudvalget. Ifølge avisens oplysninger er det en kritik fremsat af den selvstændige trafikkonsulent Ole Dupont Kofod fra Fyn, der ligger til grund for mødet. I november havde han sammen med en lokofører foretræde for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, hvor de sammen påpegede det uhensigtmæssige i, at letbanestationen ved Hjallese er planlagt på en måde, der ikke efterlader plads til sidenhen at udvide Svendborgbanen til to spor. Ikke uden det kræver en større ombygning.

Det er tosset, mener Ole Dupont. Det vil nemlig hurtigt vise sig nødvendigt med et ekstra spor på Svendborgbanen som minimum ved Hjallese Station, har Ole Dupont gennem nogle år argumenteret for. Og derfor kan en mulig udvidelse med fordel tænkes ind fra starten, når Hjallese Station bygges om i forbindelse med letbane-byggeriet, mener han. Ole Dupont peger konkret på, at letbanesporet bør flyttes nogle meter, så der efterlades plads til en jernbaneudvidelse ved siden af, uden det kræver en større ombygning. Desuden, har Ole Dupont påpeget, vil hurtigtogene på Svendborgbanen ikke, som situationen er nu, kunne stoppe ved både Hjallese Station og det nuværende Odense Universitetshospital, fordi strækningen er enkeltsporet. At det problem er reelt, blev i oktober bekræftet fra transportministerens side i et svar til udvalget. Ønsker Transportudvalget, at der skal laves om på letbaneprojektet, må det siges at være i sidste øjeblik. Kontrakterne for anlægsarbejdet ved Hjallese Station er for længst skrevet under, og byggeriet er planlagt til at gå i gang om cirka én måned.

Borgmester klar til arbejde hurtigt I juni sidste år beskrev Fyens Stiftstidende de problemer, Ole Dupont mener, den nuværende løsning skaber. Letbanedirektør Mogens Hagelskær forklarede i den forbindelse, at en sen beslutning om at ændre på letbanen ved Hjallese Station er mulig, men at den vil betyde "både en fordyrelse og forsinkelse af letbaneprojektet". Fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) lød det i sommeren 2018, at letbanen må anlægges efter de kendte forhold, som er, at der ikke på Christiansborg er truffet en beslutning om at udvide Svendborgbanen. I dag siger han, at udgangspunktet stadig er det samme, men: - Det, der alligevel gør det lidt interessant nu, er den interesse, jeg kan forstå Folketingets Transportudvalg har for problematikken. Rahbæk Juel tilføjer, at rykker Christiansborg, så er han som borgmester også klar til at handle. Også selv om det er i absolut sidste øjeblik. - Er det her en åbning til, der kan komme et signal fra Christiansborg om, at man ønsker at udvide Svendborgbanen, så vil jeg arbejde hurtigt for at undersøge, hvad vi har af muligheder for at tilpasse projektet ved Hjallese Station, siger Peter Rahbæk Juel.