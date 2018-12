I december 2020 - altså ret præcis om to år - skal Odense Letbane efter planen stå klar til indvielse. Inden det kommer så vidt, venter det hårdeste år for byens trafikanter, indbyggere og butikker. - Det er nu, det gælder om at spænde ballerne rigtig hårdt sammen, siger letbanedirektør Mogens Hagelskær, der sagtens kan sætte sig ind i de frustrationer, som byggeriet skaber hos nogle.