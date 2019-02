Op til otte måneder forsinkelse af letbanen? Det havde næstformand i By- og Kulturudvalget, Anders W. Berthelsen (S), ikke hørt om, før avisen mandag eftermiddag fik fat i ham.

- Jeg havde i første omgang hørt, at det risikerede at dreje sig om fire måneders forsinkelse, og det kan man jo håbe, at det ender med. Men der er ikke noget at gøre ved det, og det er jo ikke letbanen selv, der er skyld i forsinkelsen, siger han og fortsætter:

- Men det er ærgerligt, at letbanen er forsinket, for nu får dem, der er modstandere af den, mere skyts, og os, der er for, oplever et bump på vejen. Jeg tror dog ikke, at det får betydning for antallet af passagerer, der vil benytte sig af letbanen, når den kommer. De kommer bare til at vente lidt længere.

Anders W. Berthelsen regner heller ikke med, at forsinkelsen vil få indflydelse på en eventuel kommende etape to af letbanen. Det er udelukkende passagertallet og finansieringen, der kan spænde ben for den, siger han.

- Det er ikke første gang i historien, noget bliver forsinket. Byggeriet af Nyt OUH er som bekendt også forsinket, og skal man lede efter noget positivt ved forsinkelsen af letbanen, er det, at den forkorter tiden frem til et Nyt OUH åbner. Dermed vil passagergrundlaget ikke være lavere end beregnet så længe, som man ellers var sat i udsigt, siger han.

Det lykkedes i aftes ikke at få fat i rådmand for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind (V) eller borgmester Peter Rahbæk Juel (S) for en kommentar om forsinkelsen.