Lej en jernhest: Ny butik vil give dig cykel på abonnement

- Måske er det ekstra bekvemt for dem. Men det er egentlig for alle, der køber ideen om, at de hellere vil have en cykel, der altid virker, end en cykel, der er deres egen, siger han.

Ud over cyklen får man, hvis uheldet er ude, "vejhjælp" i form af en cykelmekaniker, der laver cyklen eller bytter den ud inden for én dag.

Fidusen går ud på, at man betaler 175 kroner om måneden - 150 for studerende - for at cykle på en - ifølge firmaet Swapfiets - kvalitetscykel med syv gear, dobbeltlås, lygter og tyveriforsikring. Der er dog en selvrisiko på 450 kroner.

En ny butik i Odense tilbyder dig en ny vej til en altid vedligeholdt cykel. Verdens - selvudråbte - største abonnementsservice på cykler åbnede 6. december i Vintapperstræde i Odense, hvorfra man for et månedligt beløb kan leje sig til en cykel, der altid virker.

Træt af din slidte, skramlede cykel? Orker du ikke at finde tid til at få den serviceret eller repareret?

Swapfiets har selv designet en cykel, der er model for alle firmaets cykler. Den har et karakteristisk blåt fordæk.Abonnementet er månedligt og koster 175 kroner - dog 150 for studerende. Hertil medfølger reparation eller ombytning af cykel inden for én dag. Der medfølger også tyveriforsikring - dog med en selvrisiko på 450 kroner. Der er ikke noget depositum eller opstartsgebyr. Der er heller ingen binding ud over den måned, man betaler for.

300 kunder i Odense

Swapfiets har angiveligt allerede cirka 300 kunder i Odense, der bryster sig at være en cykelby ud over det sædvanlige. På verdensplan er virksomhedens kunder angiveligt oppe på 90.000. Målet for Odense-filialen i det kommende år er at få 1500-2000 Swapfiets-cykler til at køre rundt i Odense.

Siden august har Swapfiets' værksted og lager i Odense været åbent, og man er begyndt at sende cykler ud til kunder.

Ud over Odense er der også åbnet butikker i Aarhus og København. Uden for Danmark ligger alle Swapfiets butikker i Holland, Belgien og Tyskland.

Ifølge Morten Dalgaard er erfaringerne fra de andre europæiske lande, at det kan lade sig gøre at holde på kunderne i længere tid, selv om man på den måde ender med at betale mere, end man ville have gjort ved at købe sin egen cykel.

- Det har vist sig, at mange sætter stor pris på den service, der følger med. Så den generelle tilbagemelding er, at folk synes, prisen er fair, siger han.