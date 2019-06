Legendarisk restaurant midlertidigt lukket: Ejer bevarer håbet

Tre måneder havde Restaurant Under Lindetræet til at finde en ny forpagter, inden den tidligere forpagter stoppede. Selvom restauranten ikke nåede deadline, er ejendommens ejer, Jes Petersen, fortrøstningsfuld.

Listen over, hvad man skal kunne som ny forpagter af Under Lindetræet, er ellers til at overskue.

Det står der i hvert fald på skiltet på Ramsherred 2. Ser man ind ad vinduet, sker der dog ikke meget i køkkenet for tiden. Den 31. maj havde den daværende forpagter, kokken Brian Madsen, sidste arbejdsdag under den stolte restaurants fane. I midten af juni, er det stadig ikke lykkes at finde én, der kan overtage stedet.

Restaurant Under Lindetræet er en af Odenses ældste restauranterDen 6. marts 2019 meldte den daværende forpagter, Brian Madsen, ud, at han stoppede efter 14 år. 1. juni startede han som kok på den sønderjyske Restaurant Bind i Aabenraa Kommune. Brian Madsens adieu skyldtes ikke, at det gik dårligt for Under Lindetræet. Tværtimod, for på den seneste nytårsaften slog de deres rekord for mad ud ad huset med 400 kuverter på en aften. Restauranten var foruden sine skiftende eventyrmenuer kendt for en yderst velbespist brunch. Bygningen på Ramsherred 2 blev bygget i 1771 og fungerede som privat bolig og rugbrødbageri frem til 1965, hvor det begyndte at huse restaurant.

Det skal nok lykkes

Under Lindetræet har serveret mad for sultne gæster siden 1965. Gæster er kommet til Odense fra nær og fjern for at smage på maden i husets hyggelige omgivelser, og stedet har altid haft ry for at være et af de fornemme spisesteder i Odense. Om der skal pilles ved formlen, har Jes Petersen dog ikke taget stilling til.

- Jeg har ikke lagt mig fast, om det skal føres videre, som det er, eller om der skal ske noget nyt. Det kommer an på, hvad der er af muligheder. Dem vil jeg da forholde mig til, forklarer han.

Den tidligere forpagter af Under Lindetræet, Brian Madsen, var med i processen med at finde en ny forpagter, indtil han rykkede videre 31. maj. Han er dog ikke tvivl om, hvordan han vurderer Under Lindetræets fremtid.

- Jes skal finde den rigtige. Jeg er stadig overbevist om, at det nok skal lykkes. Men det er vigtigt, at vi finder de rigtige, som kan føre det videre med deres gode idéer, siger Brian Madsen og fortsætter:

- Jeg ville selvfølgelig gerne have afleveret nøglen til en ny forpagter her den 1. juni. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme nogen.