Legendarisk dansk gyser indvier Cinemateket i Odense

Cinematekets første arrangement i Café Biografen er tirsdag 22. januar, hvor 25-års jubilæet for den danske gyser "Nattevagten" markeres. Filmen blev et gennembrud for både instruktør Ole Bornedal og skuespiller Nikolaj Coster-Waldau og blev senere filmatiseret i Hollywood.

Der er ingen tvivl om, at "Nattevagten" hører til blandt de bedste film inden for sin genre i Danmark. Forfatter og filmekspert Søren Høy sætter "Nattevagten" i perspektiv før filmen opleves på det store lærred. Efterfølgende byder Café Biografen på en fynsk øl til at dulme nerverne.

Arrangementet er startskuddet på et større udbud af kvalitetsfilm i Odense. Hver tirsdag vil biografens sale danne rammen for et nøje udvalgt udsnit af Cinematekets program i København med filmkultur, filmhistorie og kvalitet som omdrejningspunkt.

- Programmet vil afspejle, hvad Cinemateket er, og hvad vi laver i København. Derfor kommer det også til at indeholde en bred palette af film, der fortjener et endnu større publikum, siger Morten Tang, programredaktør for Cinematekets filialer.