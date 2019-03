Legehus brændte ned flere timer efter brug af ukrudtsbrænder

Mange har set weekendens fremragende vejr som en mulighed for at få bugt med ukrudtet i haven. For en del har ukrudtet taget andre ting med i faldet.

Senest gik det ud over et legehus i Bolbro. En mand brugte ukrudtsbrænderen, uden at der tilsyneladende var noget galt. Ifølge Tom Frydenlund fra Beredskab Fyn, var det først da mandens kone kiggede ud i baghaven flere timer efter, at ukrudtet var brændt af, at hun så, at legehuset i haven var ved at forsvinde op i flammer.

- Det var et legehus i træ, så hvis de er kørt for tæt på (med ukrudtsbrænderen, red.), så kan ilden ligge og ulme lidt i kanten eller i noget tørt græs. Det kan ulme i mange timer, og så lige pludselig blusse op, fortæller Tom Frydenlund.

Han opfordrer folk til at holde skarpt øje med røg eller flammer, mens man bruger ukrudtsbrænderen. Man bør endda tjekke efter i haven, når man er færdig. Sørg også for at have noget med ud i haven, som man kan bruge til at slukke ilden.

Legehuset stod i lys luge og stod ikke til at redde, da brandfolkene nåede ud til stedet. Flammerne havde også fået fat i et brændeskur, som stod en meter fra legehuset, men den brand nåede brandfolkene af få bugt med, inden skuret brændte ned.

I alt tog slukningsarbejdet omkring en time.