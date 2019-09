Ledigheden stiger: Blå blok vil lade private hjælpe ledige i job

Trods millioninvesteringer i at forkorte køen af arbejdsløse stiger ledigheden i Odense. Det vil tre borgerlige partier ændre på ved i højere grad at lade private aktører hjælpe ledige i job. Foreløbigt har det røde flertal sagt ja til at undersøge idéen nærmere.

For anden måned i træk er Odenses arbejdsløshedskø blevet længere.

Og det på trods af, at landsgennemsnittet holder sig i ro - og at der investeres millioner af odenseanske kommunekroner i at få flere i job og ad den vej skaffe flere skatteindtægter til velfærd.

- Det er relativt foruroligende, at ledigheden stiger i en højkonjunktur. Vi gør ikke nok, konstaterede Christoffer Lilleholt, Venstres politiske ordfører, onsdag aften i byrådssalen, da partiet sammen med Konservative og Dansk Folkeparti foreslog at privatisere dele af jobcentrets opgaver. Det skal ske for på bedre vis at kunne nå byrådsambitionen om i 2020 at have samme ledighed som landets kommuner i gennemsnit. Det tal hedder i dag 3,8 procent - i Odense er ledigheden på 5,0 procent.

- Fremfor en fortsat ret kurs imod landsgennemsnittet er der sket en hård opbremsning, som vi skal tage meget alvorligt. Vi er nødt til at sætte alle sejl til nu, lød det fra de tre borgerlige partier.

Konservatives Tommy Hummelmose erkendte imidlertid, at der ingen garantier er for, at private jobkonsulenter gør det bedre end de kommunale.

- Det ved vi faktisk ikke, om de gør. Men vi har en tro på, at det skal undersøges. Det er private virksomheder med hånden på kogepladen, for får de ikke ledige i job, mister de jo opgaven. Og de vil bringe nye, innovative idéer ind i vores kommune, argumenterede han.

Det samme gjorde Christel Gall fra Dansk Folkeparti.

- Med de mange ledige, vi har, er vi nødt til at undersøge andre muligheder end det, vi gør i dag. Vi kan ikke være andet bekendt, sagde hun.