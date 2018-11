Ledigheden i Odense er den laveste siden 2009

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik er for Odenses vedkommende ganske opmuntrende læsning.

De viser nemlig, at den sæsonkorrigerede ledighed i oktober 2018 er 4590 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,9 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 5,0 procent i september til 4,9 procent i oktober 2018. Det er det laveste ledighedstal siden 2009.

Odense ligger dog stadig i den tunge ende. Ledighedsprocenten for hele landet er 3,9 procent, og den har ikke ændret sig fra september til oktober.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro glæder sig over de nyeste tal:

- Da antallet af ledige i Odense sidste år nåede ned under seks procent var det stort. At vi i dag står med en ledighed under fem procent er intet mindre end fantastisk. Det er næsten 10 år siden, vi sidst oplevede en ledighed på det her niveau, og vi har godt nok glædet os til at se det firtal.

- Arbejdet er ikke færdigt endnu, men for de arbejdsløses skyld og for byens skyld tillader vi os at juble i dag. Nu gælder det om at fortsætte det gode arbejde og hale helt ind på landsgennemsnittet. Det tror jeg på, at vi kan, siger Brian Dybro.