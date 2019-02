Ledigheden fortsatte nedad i Odense i januar

Stadig flere ledige kommer i arbejde, også i Odense.

Det viser de nyeste, sæsonkorrigerede ledighedstal fra Danmarks Statistik for januar måned.

Mens ledigheden i Danmark generelt faldt fra 3,8 til 3,7 procent af arbejdsstyrken, dykkede arbejdsløsheden i Odense på tilsvarende vis fra 4,8 i december til 4,7 procent. Konkret betyder det, at 4495 personer gik ledige i Odense - og her taler vi i statiske termer om "fuldtidspersoner", det vil sige mennesker med et fuldtidsarbejde.

Odense havde i januar landets syvende højeste ledighedsprocent - samme placering som måneden før.

I februar har de normale sæsonudsving dog fået ledighedstallet til at gå lidt op igen, men det er helt som forventet, forklarer stabschef Simon Krogh. Samme udvikling ses også i resten af landet, og kan skyldes udsving i byggeriet, og at flere nyuddannede står uden job. Den aktuelle ledighed i Odense er derfor 4,9 procent svarende til 4.652 ledige uden et fuldtidsjob. Men dette tal er altså ikke sæsonkorrigeret.