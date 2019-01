Ledigheden falder i Odense, men andre gør det bedre

Ledigheden fortsætter med at falde i Odense, men det gør den også i andre kommuner, så Odense dropper to pladser ned ad ranglisten.

Den gode nyhed først: Ledigheden fortsætter med at falde i Odense. Det viser de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik for december måned.

Det gør den imidlertid også i andre kommuner, så her kommer den knap så gode nyhed: Odense er røget ned ad kommunernes rangliste. Det betyder, at man nu ligger tættere på bunden og har landets syvende højeste ledighed. Måneden før lå man to pladser bedre i forhold til bundplaceringen.

I tal svarer det til, at 4.525 personer gik ledige i december - og her taler vi i statiske termer om "fuldtidspersoner", det vil sige mennesker med et fuldtidsarbejde. Det tal svarer til 4,8 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune - et fald på 0,1 procentpoint fra måneden før.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 3,9 procent til 3,8 i december.

Rådmand Brian Dybro (SF) vælger at se det positive i udviklingen - at Odense følger udviklingen på landsplan, og at flere odenseanere er kommet i arbejde.

Den aktuelle ledighedsprocent i Odense er 4,7 procent.