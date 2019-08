Leder efter byggegrund: Drømmen om den runde skole lever endnu

En rund skole med græs på taget, bygget op af skibscontainere og en indretning, der nemt kan rykkes ved. Og så med en centrum-adresse.

Sådan lød planerne for et halvt år siden, og sådan lyder de - i grove træk - stadig. Men nogen byggegrund er endnu ikke på plads.

- Vi render til møder og har været i dialog med flere. Og vi vil gerne blive i midtbyen, forklarer Michael Thagaard, der er skoleleder på den nyåbnede Fund Friskole.

For lokalerne i Enggade, hvor 110 elever mandag havde første skoledag, er midlertidige.

Drømmen er et bæredygtigt byggeri, og Odense-arkitekten Jesper Thyge Brøgger har kreeret tegninger. Men måske bliver der brug for at ændre lidt på bygningens runde form, så den passer til den eventuelle byggegrund, fortæller skolelederen.

- På den måde har vi åbnet lidt flere døre, men vi håber stadig på, at vi kan flytte inden for et par år, siger han, der ikke ønsker mere detaljeret at fortælle om de mulige adresser.

Heller ikke finansieringen af det nye skolebyggeri er endnu helt på plads.

- Men vi har fået et kæmpe ja fra Arbejdernes Landsbank, der kan se idéen, fremhæver Michael Thagaard.

- Og så søger vi efter investorer og fonde.