Laveste antal i ti år: Tornbjerg Gymnasium får færrest elevansøgninger i Odense

Anderledes ser det ud hos Sct. Knuds Gymnasium, der med en nedgang i ansøgninger på ni procent tabte førerpositionen til Odense Katedralskole. Værst ser det dog ud for Tornbjerg Gymnasium, der for andet år i træk oplever et fald i ansøger - denne gang næsten 11 procent.

Avisen kunne tidligere på ugen skrive, hvordan de unge, fynske gymnasiesøgendes ansøgninger havde fordelt sig . Gymnasierne uden for Odense oplever generelt et stort frafald i elevansøgninger.

Her er de nuværende ansøgertal for elever til de almene gymnasier i Odense Kommune sammenlignet med ansøgertallene i 2018.

Positiv trods udfordringer

Hos Tornbjerg Gymnasium tager man ikke de oplyste tal tungt. Skolen rektor, Carsten Claussen, mener ikke, at tallene er sigende for, hvor mange elever, der bliver optaget til sommer.

- Optagelsesprocessen i år er væsentlig anderledes end før, fordi man i højere grad skelner mellem uddannelsesparate og ikke-parate elever. Så måske er vi en smule under i ansøgninger end tidligere, men den endegyldige frist for ansøgninger ligger den 15. marts, så tallene kan stadig nå at ændre sig, siger han.

Carsten Claussen mener, at trods de umiddelbare tal, leverer skolen en uddannelsespakke i høj klasse. Han mener alligevel, at der er nogle udfordringer, som gymnasiet står over for hvis de skal op og nærme sig de samme ansøgertal som gymnasierne nær centrum.

- Transporten herud er uden tvivl en af udfordringerne. Det handler for os om at få sikret en god Fynbus-rute herud, siger Carsten Claussen og joker med, at de kan blive gymnasium nummer et, hvis letbanen kører til Tornbjerg.