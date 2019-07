Langt fra Flakhaven: Volderslev vægter fællesskabet højt

- Der er ved at ske et generationsskifte i Volderslev, hvor yngre familier flytter hertil. Hovedparten af dem, der kommer til stævnemøderne, er også de unge familier, fortæller Peter Worms, formand for bylauget (t.h). Foto: Mia Augustinus

Peter Worm og Jeppe Julius Sandberg var med til at starte Volderslev Bylaug, som løbende har kæmpet for nye projekter. På cirka halvandet år er det blandt andet blevet til et busskur, hastighedsnedsættelse, en hjertestarter og etablering af rekreative stier. Bylauget har styrket fællesskabet i landsbyen, som første fredag i hver måned mødes på Bystævnet til fælles nabohygge.

Et par kilometer syd for Odense ligger den gamle landsby Volderslev. Omgivet af åbne marker, søer, enge og småskove består bykernen af omkring 25 ejendomme og yderligere ti i oplandet. Volderslev kan spores helt tilbage fra omkring år 1300, hvor landsbyen bliver omtalt som "Valdersløff". På landsbyens centrale samlingspunkt står en kreds af tilhuggede sten og høje træer badet i aftensolens sommerstråler. Området hedder et bystævne, og på hver sin sten sidder beboerne Peter Worm og Jeppe Julius Strandberg. - Det bedste ved Volderslev er det gode nabofællesskab, her er godt at være for børnefamilier, der er natur og åbent, og så er det centralt i Danmark, hvis man skal pendle, siger 55-årige Jeppe Julius Sandberg. - I Volderslev slår vi på fællesskabets værdier. Vi har ikke nogen købmand mere, men bussen kører til Odense rimelig tit og skolerne ligger ret tæt på. Man skal være heldig, hvis man skal bo her, for det er attraktivt, og det er ikke tit, at der er huse til salg, fortæller Peter Worm på 58 år.

De rekreative stier Friluftsrådet har i 2019 udgivet rapporterne Det er fremtidens stier og ruter og Rekreative stier og ruter - erfaringer fra Tyskland, Holland, Schweiz, UK og Irland, som sætter fokus på rekreative stier. Rapporterne er udarbejdet af BARK Rådgivning og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på København Universitet, og de viser blandt andet, at halvdelen af landets stier og markveje i de seneste årtier er blevet nedlagt - og den udvikling fortsætter, hvis man ikke gør noget aktivt i blandt andet kommunerne.Samlet set skaber danskernes friluftsliv en omsætning på 30 milliarder kroner og en jobskabelse på rundt regnet 30.000 job. Det skyldes, at danskere og turister er vilde med naturen, og derfor er det vigtigt at få skabt blandt andet de rekreative stier til glæde for brugerne af naturen.



Rapporterne bemærker også, at jo tættere man bor på et grønt område, des mere øges ens følelse af livskvalitet, og adgang til grønne områder synes at have en dæmpende effekt på en lang række livsstilssygdomme.



Kilde: Friluftsraadet.dk

Før stierne blev lavet i Volderslev Skov, var det slet ikke muligt at gå i området, da det var helt vokset til. Nu er der to forskellige ruter med grus, så man kan gå på stierne hele året. Formand for bylauget Peter Worm (t.v.) og suppleant Jeppe Julius Sandberg er allerede godt tilfredse med projektet. Foto: Mia Augustinus

Man kender sine naboer Jeppe Julius Sandberg voksede op i Nordsjælland, men flyttede til Volderslev i 1997 da hans kone skulle på skole i Kerteminde. Børnene begyndte på Rudolf Steiner Skolen, og efter at have boet til leje i landsbyen en kort periode flyttede familien ind i et ægte håndværkertilbud - og de har boet der lige siden. - Da jeg kom hertil, var der ikke noget fællesskab i byen. Folk, der kommer forbi, ser nok Volderslev som en lille søvnig gennemfartsvej. Men siden Peter flyttede hertil, er der sket ting og sager. Han satte skub i os, og nu er der et rigtig godt fællesskab, fortæller Jeppe Julius Sandberg. Det er kun et par år siden, at Peter Worm flyttede ind hos sin kæreste på Lindegården, efter han havde boet i både rækkehus og lejlighed i Odense. - I Volderslev kender man sine naboer. Det gjorde jeg ikke, da jeg boede i Odense. Det har noget med hele mentaliteten at gøre i en større by, og det er noget helt andet her. Vi kender folks børn, ved hvad hinanden laver, og hvem man kan bruge til hvad, siger Peter Worm. Kort efter Peter var flyttet til landsbyen, havde han en idé om at lave et bylaug. Det blev til virkelighed i efteråret 2017, hvor man stiftede beboerforeningen Volderslev Bylaug til gavn for fællesskabet i landsbyen og for at sikre fremtidige projekters gennemførsel. Peter Worm er formand for bylauget, og Jeppe Julius Sandberg er suppleant.

Fase to i projektet med etableringen af de rekreative stier i Volderslev Skov handler om at få lavet et bålsted, få sat borde og bænke op, samt en grill. Foto: Mia Augustinus

Rekreative stier I Volderslev Bylaug arbejder de løbende med forskellige opgaver og projekter. Landsbyen har blandt andet fået et busskur, der er kommet en hastighedsnedsættelse gennem dele af byen, og man er i fuld gang med at arbejde for en mere sikker skolevej for de cyklende børn. Det helt store projekt i øjeblikket er etablering af rekreative stier i Volderslev Skov, som er cirka 4 hektar stor og ejes af Odense Kommune. Bylauget har søgt og fået støtte til projektet fra Friluftsrådet, Bydelspuljen i Odense Kommune og BG Stone. - Når man skulle ud og gå en tur med hunden, kæresten eller ungerne, skulle man gå på vejen. Så selvom vi bor på landet, kunne vi ikke gå nogen steder. Vi havde brug for et sted, hvor vi kunne gå en tur, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra folk i byen, som allerede bruger stierne, fortæller Peter Worm. Den økonomiske støtte har betydet, at Korinth Entreprenørfirma A/S på nuværende tidspunkt har etableret 750 meter sti, som de har lavet med 440 tons stabilgrus. Fase to er at få lavet en bålplads med borde og bænke, hvor man kan nyde roen og udsigten over markerne. Ifølge planen er faciliteterne klar til indvielse i løbet af sensommeren. - Jeg synes, det er mange ting, vi har opnået på halvandet år, siden vi stiftede bylauget. Det kan vi godt være stolte af, siger Jeppe Julius Sandberg.

Det er to lokale beboere, som har sponsoreret etableringen af en gangbro over Volderslev-Lindved afløbet i forbindelse med anlægsarbejdet af de rekreative stier. Foto: Mia Augustinus

Stævnemøder styrker fællesskabet Der er generelt gang i landsbyen Volderslev. I april gik indbyggerne sig til en hjertestarter i forbindelse med Hjerteforeningens Landsindsamling, hvilket betyder, at der i porten til Lindegården midt i byen hænger en hjertestarter. Bylaugets rolle er også at sikre en god nabohjælp, hvor man kigger efter hinandens huse og tømmer postkassen, hvis folk er på ferie. Man kan også altid forhøre sig om hjælp, hvis man mangler et startkabel eller en håndværker. I Volderslev har de formået at genoptage en gammel tradition. Første fredag i hver måned samles landsbyens folk på Bystævnet under de høje træer til fælles hygge. I starten blev en klokke brugt til at kalde beboerne sammen, men i dag kommer de helt af sig selv. - Vi bruger stævnemøderne til små og store nyheder, hører hvordan det går med de andre, hygger os med popcorn, kage og grill. Og så skal vi jo også lige høre, om der er noget sladder, for det hører jo med til livet, siger Jeppe Julius Strandberg og tilføjer: - Der er bare noget magisk over sådan en ring af træer og sten, der er tilhugget, hvor der står nogle mystiske ting på. I takt med at aftenskyggerne bliver længere, dukker flere af landsbyens beboere op i haverne. De vinker og hilser på hinanden og til de forbikørende biler, inden de går i gang med at slå græsset, luge ukrudt eller nyde de lune temperaturer udendørs. - Der er lidt "alle vi børn i Bullerby" over det - på den gode måde. Det er specielt, at vi har et samlingssted som Bystævnet, og det er rigtig godt for byen og for fællesskabet, fortæller Peter Worm.

Det er en tradition, at man har noget med at drikke, når man samles på Bystævnet i Volderslev. Foto: Mia Augustinus

- Det er vigtigt at have en organisation som bylauget i et lille samfund, for det giver bare et helt andet sammenhold i byen, fortæller Jeppe Julius Sandberg (t.v.) Foto: Mia Augustinus

- Volderslev er en historisk landsby på mange måder, og mange af de gamle gårde ligger her endnu, fortæller Jeppe Julius Sandberg (t.v.). Foto: Mia Augustinus