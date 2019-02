Landsretten slår fast: Endnu en familie smides ud af deres hjem i Vollsmose

Østre Landsret skulle onsdag tage stilling til, om Fyns Almennyttige Boligselskab måtte smide tre familier ud af deres lejligheder i Vollsmose som følge af børnenes kriminalitet. Afgørelsen blev, at én familie skal flytte, mens de resterende to kan blive boende.

Hvis din voksne, udeboende søn har begået kriminalitet i dit boligkvarter, så kan udlejeren smide dig og din familie ud af jeres hjem. Hvis altså kriminaliteten er voldsom nok.

Det var temaet, da tre familiers foreløbige skæbner skulle afgøres i Østre Landsret tirsdag. Det centrale spørgsmål i sagen var, om boligselskabet Fyns Almennyttige Boligselskab var i deres gode ret til at smide tre familier ud af deres lejligheder i Vollsmose som en konsekvens af familiernes sønners kriminalitet. Konklusionen er, at én familie skal flytte og to får lov at blive. Dermed ligger landsretten sig på linje med byrettens afgørelse.

- Vi havde sat næsen op efter, at to familier ikke skulle flytte, men jeg er selvfølgelig lidt ked af, at den tredje familie bliver ramt. Men ud fra de faktum, der er i sagen, mener jeg, at afgørelserne er de rigtige, siger familiernes advokat, Niclas Kandemir.

Sidste år nåede Højesteret frem til, at en opsigelse beror på, hvor alvorlig et voksent barns kriminalitet er. Således tabte et boligselskab i en anden del af landet deres sag i november 2018, da man ikke kunne smide en familie ud på baggrund af sønnens knivoverfald.