Landets første borgerråd: Tal ordentligt om offentligt ansatte

Kort fortalt om borgerrådet

Odenses borgerråd er det første af sin slags i Danmark og er inspireret af Irland, hvor et borgerråd for få år siden var med til at bane vejen for en ny abortlovgivning. Også Canada og Belgien har erfaring med på den vis at involvere borgerne.Ved telefonrundringninger er 99 repræsentativt udvalgte odenseanere blevet del af borgerrådet, og HF & VUC Fyns rektor Stig Holmelund Jarbøl var på forhånd udpeget som formand.



Hver ottende, der er blevet spurgt, har sagt ja til at være med, de er mellem 18 og 80 år, repræsenterer alle kommunens postnumre, og der er både studerende, selvstændige, arbejdsløse, pensionister, håndværkere og akademikere i blandt.



Formålet er med indspark fra borgernes hverdag at højne kvaliteten af de byrådsbeslutninger, der skal sikre velfærd til det stigende antal børn og ældre.



Borgerrådets medlemmer har ikke fået løn for at være med.