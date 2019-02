Lancering af kampagne-bog: Åbent hus gav stormløb på det gode liv

- Alt, hvad der er værd at vide om det gode liv, er i bogen, sagde Poul Kjærgaard i sin velkomsttale og slog til venlig latter fast, at nok er bogen med sine 48 sider ikke så tyk, men at alle, der er vokset op med Karolines kogebøger vil vide, at det er en bog og på ingen måde et hæfte.

Bogen er et sammendrag af de mange artikler, Fyens Stiftstidende har bragt i kampagnen "Det gode liv", hvis formål har været at inspirere til et godt seniorliv.

Regnen væltede ned, og folk væltede ind. Allerede en halv time før, dørene officielt åbnede til Fyens Stiftstidendes åbent hus-arrangement torsdag sidst på eftermiddagen, var der kø ved kagebordet og ved garderoben, hvor fugtigt overtøj i alle farver kom på bøjle. Snart efter var der også trængsel omkring et langbord, hvorfra alle kunne få et kaffekrus og et eksemplar af bogen "Det gode liv - fynske opskrifter på seniorlivet" med sig hjem.

Det er fortsat muligt at få et gratis eksemplar af inspirationsbogen med opskrifter til det gode seniorliv. Bogen kan hentes på avisens lokalkontorer og i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense.

Mange gik i gang med at læse på stedet. Og fik også et "Det gode liv"-krus med sig hjem. Foto: Michael Bager

Under arrangementet kunne man møde flere af de medvirkende fra kampagnen og blive inspirereret af deres valg og tanker om det gode liv. Blandt andre Elsebet Suurballe, der er flyttet til København for at være tættere på børnebørnene, Kirsten og René Milo fra Rynkeby, der rejste fra Greve for at forfølge egne drømme, Steen Thinggard, der har planlagt sin tredje alder i prioriteret listeform og mange flere. Alle de medvirkende stod ved hver deres stand.

Økonomirådgiver Søren Skjøth, der stod med sin venstre arm bundet op efter et uheld på ski, måtte finde sig i muntre bemærkninger om, at det var godt, at han ikke lavede venstrehåndsarbejde, samtidig med at bankpapirer og utallige seriøse spørgsmål landede på hans bord.

- Vi er især interesserede i økonomi, men bofællesskaber er også interessant, fortalte Jørgen og Margrethe Geertsen fra Bogense, der kom også for at se avisen indefra. De har fulgt kampagnen med stor interesse.

- Det åbne hus er også et flot initiativ. Det er sjovt, at vi kan kende de medvirkende fra avisen, og det er skønt, at avisen bringer os sammen, for til sådan et arrangement her får vi snakket med andre seniorer, sagde de.

Under arrangementet kunne læserne putte forslag til nye kampagner og artikler i en postkasse, og det benyttede flere sig af, mens andre fik chefredaktøren i tale på stedet.

- Mange har sagt, at vi som avis skal have fokus på det, der virker og inspirerer, og at vi ikke må stoppe her, så det gør vi ikke. Fyens Stiftstidende vil fortsat fremme det gode liv, sagde Poul Kjærgaard, der kaldte dagen for en af de lykkeligste i hans 21 år på avisen.

Det udsagn harmonerede godt med, at han kort tid efter skulle synge med på "Svantes lykkelige dag" til torsdagens andet arrangement, der dog af pladshensyn kun var for dem, der havde tilmeldt sig og nået at få en billet. Temaet for aftenen var konsekvenserne af og mulighederne i, at vi lever længere.