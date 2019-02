Læs uddrag fra Laurits Rasmussens dagbog

Her er udvalgte uddrag fra Laurits Rasmussens dagbog. Samme tegnsætning og stavemåder, som Rasmussen brugte i sin ordknappe stil, er i det store hele fastholdt på samme måde som i Odensebogen 1990-92.

Tirsdag 26/9 1944: "Marcheret til lejren [Neuengamme]. 50 mand ad gangen afklædt til badning - alt tøj og værdisager frataget... 64 mand i brusebad pr. gang - løseligt lægeeftersyn foretaget af en anden fange - undertøj samt benklæder og jakke udleveret samt nummermærke til halsen - ikke strømper. Jakken med gult kryds i ryggen og benklæderne på begge sider - ført til barak (blok 16) hvor hele transporten, 287 mand, blev indkvarteret. Manglende sengepladser til 40 mand som så sove i køje med andre. Ved ca. 17-tiden varm suppe (uspiseligt svinefoder) første mad siden søndag aften i Frøslevlejren".

Torsdag 5. oktober: "Ankommet Weimar kl. 7.55. Frygtelig rejse. En-to gange lidt vand under rejsen. Rangering til kl. 10.40 da ankomst til lejren "Buchenwald"". ..."Efter badningen af ca. 50 mand ad gangen opstilling nøgne i gang, hvor alle blev smurt med en eller anden væske i skridtet, under armene, på brystet og i enden."

Mandag 9. oktober: ..."Rygter om tyske gesandt i Stockholm er trådt tilbage, at 5000 bombere var over Tyskland i går, og at vi skulle have været hjem i lørdags, samt at vi skal flyttes til anden lejr, enten Frøslev eller tysk slot og meget andet. Set lejrens yngste fange, en dreng på 3 1/2 år."

Onsdag 18. oktober: "Vækning kl. 5.30. Under opstilling til vask kl. 6.50 170 mand sendt på arbejde. Båret tagsten fra villabebyggelse til bomberamt bygning samt tagsten op på loftet af SS bygning, ligeledes bomberamt. Endelig båret jern af alle mulige slags fra bombehærgede bygninger til Bahnhof Buchenwald. Middag kl. 11.30, men ingen middagsmad. Heller intet vand. Sikken et liv at byde danske politimænd."

Tirsdag 24. oktober: "Sovet mindre godt sidste nætter væsentligt på grund af lopper, som det vrimler med."... "Overværet at en flok SS med hunde slog løs med deres piske på kollegaer, som ikke hurtigt nok kom af vejen. Således blev Dobel [overbetjent fra Odense) bidt af en af hundene og fik flere slag i ansigtet af en SS. En overbetjent fra Århus ordenspoliti, som havde sagt køter om en af hundene, blev kaldt hen til en SS, hvorefter han og en anden SS slog løs på ham i ansigtet med deres piske. Overbetjent Kjeldsen overværede i går, at en kapo blev pisket af en en SS, fordi han havde tilladt arbejderne at tænde op i en ovn på arbejdspladsen. Nedtrykt og i dårligt humør hele formiddagen - hvornår får det her en ende?"

Torsdag 26. oktober: "Treugersdagen for ankomsten hertil. Drømte ude at køre i ny blå Opel Kaptajn sammen med begge drengene og min elskede. Bare det havde været tilfældet."

Torsdag 2. november: ..."Kl. 11 i formiddag er en af de københavnske kollegaer, Emil Ters, danmarksmester i diskoskast, afgået ved døden af blodforgiftning, han havde pådraget sig ved at hoppe ned fra boksen. I den anledning andagt afholdt i blokken om eftermiddagen. Afdøde skal have tre små børn".

Mandag 6. november: ... "Større røre i blokken. Masser afgivet sedler [om mulig hjemsendelse for bestemte kategorier af de danske betjente]... Det var åbenbart, at enhver kun tænkte på sig selv, og at ethvert sammenhold er forbi, hertil bidrager formentlig også, at de såkaldte ledere, der alle er jurister, er klar over, at deres skind er reddet. Politimesteren har helt trukket sig tilbage, skønt der nu var brug for et mandfolk".

Fredag 10. november: "I nat yderligere en kollega, politibetjent Stokholm, 29 år gammel, Københavns Politi afgået ved døden. Blev indlagt i revir, fordi han ikke kunne få luft. Blev opereret og døde. Det niende dødsfald."

Torsdag 16. november: ..."Vor flinke overlæge sat fra bestillingen og til at arbejde i stenbruddet, fordi han har handlet med den medicin, han har fået udleveret til os danske".

Torsdag 23. november: "Meldt mig til arbejde, men måtte gå hjem fra appelpladsen, da jeg ikke kunne holde mig oprejst. Ved middagstid åbenbart feber igen. Frost, som forleden dag blev indlagt på reviret for skarlagensfeber, er i dag ved 12.30-tiden afgået ved døden. Det er frygteligt. Det er tredie kollega fra Odense."

Onsdag 6. december: "Lidt mere feber. Ingen appetit. Mulig fordi ingen afføring de sidste dage. En i stuen ved siden af blev tosset om aftenen og slået alt itu. Polakken, der lå i køjen under mig, også blevet gal, fordi han ikke måtte få mere kaffe. Rusket i sengen, så jeg selv måtte holde mig fast."

Onsdag 13. december: Set farlig ud i hovedet. Fyldt med piller, kolde omslag i ansigtet og på kroppen. Om aftenen normal temperatur. Æbler uddelt. Nej hvor det smagte."

Torsdag 21. december: "Udskrevet fra revir om formiddagen. Tilbage til blok 57, hvor der i forvejen er 12 kollegaer, som er udskrevet. I blok 57 bor i øvrigt 600 mand af forskellig nationalitet, 10 nationaliteter. Nordmændene vendt tilbage og bor i blok 51. Spiser hos dem og sover kun i blok 57. Min pakke med undertøj, skjorter, sko m.m. er borte."

Tirsdag 26. december: "Ikke helligdag her. Fint vejr, solskin og frost. Spadseret ude det meste af dagen. En kollega, Hemmingsen, død. Nu 45 døde."

Tordag 4. januar 1945: "Børn under otte år her i lejren stillet op til afrejse bort fra fædrene, men kommet tilbage igen. To tyskere, som i går overbevist om tyveri af to sække mel, lænket til porten, hvor de skal stå i 48 timer uden hovedtøj, undertøj eller over tøj. Sammen med Bernhard lavet dejlig øllebrød med creme til.

Torsdag 11. januar: "1/2 brød + margarine. Dejlig suppe + kartofler. Sneet om natten. Transport af jøder i kærrer. 1.400 transportanter, heraf 100 døde. Lå strøet fra porten henover appelpladsen. En af dem faldt om uden for blok 51, men sparket op. Blockälteste giver øl til os danskere, men forlangt betaling dagen efter..."

Søndag 14. januar: "Om natten fundet og fanget en russer, som umiddelbart forinden havde stjålet to Røde Kors pakker fra vor skuffe. Satte sig voldsomt til modværge over over Goltermann og mig, men blev overmandet og af Blockälteste anbragt i vaskerummet".

Søndag 28. januar: Middag - ærtesuppe - kl. 9.00. I blok 57 bor nu 1.000 fanger ankommet fra Auschwitz. De 260 døde, heraf ni sidste nat, og blokken skal være fyldt med lus. Det var på tide, vi kom derfra..."

Onsdag 7. februar: "Sovet godt i nat. for første gang ikke oppe og tisse i løbet af natten. Har det godt igen i dag og humøret godt. Kl. 8.00 på Zahnstation og fået en fortand, hvis plombe var gået løs, plomberet igen. Lusekontrol. Sidste tobak røget."

Fredag 9. februar: ..."Jammer og skrig fra ufærdig barak lige overfor 17, som i løbet af natten blev fyldt med Häftlinge fra transport. Døde kørt bort fra barakken dagen igennem og transport af døde fra revirerne til krematoriet. Set død ligge uden for barakken utildækket. Flere børn kommet og set det..."

Søndag 25. februar: ..."Om formiddagen meddelt af nordmænd, at de skal rejse herfra i den kommende uge, sikkert onsdag. Ved middagstid stærke rygter om, at vi skal bort herfra sammen med nordmændene..."

Torsdag 1. marts: "Vækning kl. 4.00 Sovet glimrende. Kl. 5.00 optælling i gården. Kl. 6.00 appelplads. Kl. 8.30 udpassage gennem porten til banegården. De syge fra reviret transporteret på vogn. To af de syge danskere efterladt på revir. Sammen med 46 danske og to nordmænd... anbragt i forreste vogn, god stor vogn med halm. To SS-soldater til bevogtning Afgang Buchenwald kl. 10. I Weimar udlevering af et halvt brød til hver..."

Søndag 18. marts (i Neuengamme): "Oppe kl. 4.30. Betten bauen, vask og spisning. Kl. 6.00 ved Effektenkammer og udleveret effekter. Værdigenstande fra Buchenwald ikke ankommet - eftersendes. Ført til blok 5 og ventet på afrejse med Røde Kors biler. Nu kan der nok ikke være nogen tvivl om, at rejsen går hjem.