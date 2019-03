To af den gamle Paarup Skoles bygninger står for at skulle rives ned. Men det har Morten Andreassen, der står bag Sundheds-huset i Paarups gamle forsamlingshus, sat sig for at forhindre.

Enden er med al sandsynlighed nær for en del af den gamle Paarup Skole. Odense Kommunes afdeling for Ejendomsudvikling og Salg har besluttet, at de helst ser de gamle bygninger revet ned, så den nuværende Paarup Skole kan udvikle området. Det har Morten Andreasen, der er direktør af byggefirmaet Allround Byg A/S, sat sig for at kæmpe imod.

- Da jeg hørte om, at der planer om at rive de gamle bygninger ned, tog jeg kontakt til kommunen. Jeg synes det ville være enormt synd, hvis den gamle skole rives ned, siger Morten Andreasen.

De pågældende bygninger er de to gule bygninger med tildækkede vinduer, der står ved siden af Paarup Skoles SFO og idrætshal. De to bygninger er ikke i brug i dag, fordi der er skimmelsvamp i dem. Morten Andreasen har dog meldt ud, at han gerne vil tage sig skimmelsvampen, såfremt han får lov til at overtage bygningerne af Odense Kommune.

- Hvis vi kan købe bygningerne af kommunen, står vi gerne selv for hele renoveringen. Afstanden mellem den ene af de gamle bygninger og SFO'en står også i vejen for, at vi kan overtage bygningerne, men vi river gerne en del af bygningen ned, hvis det er det, der skal til, forklarer Morten Andreasen.