Lægeformand skoser hjemmetest af kønssygdomme: Det er et kæmpe problem, at lægen ikke er med på sidelinjen

I går fortalte Fyens Stiftstidende om virksomheden Test Dig Selv, der sælger hjemmetests på nettet. Det koncept møder nu kritik af Anders Beich, som er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Ifølge ham er det de færreste læger, der vil stole på resultatet af en hjemmetest.

- Der er nogle forudsætninger for, at der overhovedet skal laves en test. Det er ikke bare noget, man går ind og køber på nettet eller i supermarkedet, siger han.

For det første giver hjemmetests ifølge ham lægerne dobbeltarbejde, fordi de som regel vil vælge at tage dem om. For det andet kan det give patienterne unødvendigt stress at blive testet, uden at en læge har vurderet, at der er behov for en test.

- Det hele sker i bagvendt rækkefølge. Når folk kommer med et testresultat, som er foretaget kommercielt eller over nettet, ved vi ikke, om vi kan regne med det, og om der overhovedet skulle være lavet en test, siger han.

Men selvom hjemmetests i stigende grad er en mulighed for danske partienter, bliver disse langt fra modtaget med åbne arme af de praktiserende læger. Anders Beich, som er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kalder dem ligefrem for et "kæmpe problem".

Anders Beich er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han er bekymret for, at flere patienter i fremtiden vil undgå lægen og i stedet teste sig selv for sygdomme hjemme. Pressefoto

Men nu kan der altså være nogle patienter, der har det sådan. Hvad gør I selv for at give patienterne mere tillid til jer?

- Hvis man skal lave en prøve, kan man også diskret få et sæt med hjem og sende den ind, og så er der mange muligheder for svar - også på mail eller telefonisk, lyder det.

Han kan ikke genkende, at patienterne kan føle det pinligt eller ubehageligt at skulle gå til lægen med for eksempel en kønssygdom.

- Jo, det skal man da, hvis man har nogle symptomer, men det viser sig, at det er vigtigt for sundheden, at man har sin læge med på sidelinjen gennem livet, og man skal have så meget tillid, at man går hen og taler med sin læge og bliver rådgivet lægefagligt, siger Anders Beich.

Men klamydia er jo en sygdom, som er relativt let at behandle og har nogle velkendte symptomer. Bør man ikke lade sig teste på baggrund af dem, uanset om det så er ved lægen eller ved en hjemmetest?

Hans Eibe Sørensen, som er ph.d. og manden bag virksomheden Test Dig Selv, mener, at særligt unge er ubekvemme ved at gå til egen læge, hvis de har mistanke om kønssygdomme. Foto: Michael Bager

På brugerens præmisser

Hans Eibe Sørensen er ikke overrasket over, at Anders Bleich helst ser, at patienterne udelukkende tages hånd om i sundhedsvæsnet.

- Men det her er et spørgsmål om bekvemmelighed og ikke et spørgsmål om mistillid. Det er et spørgsmål om at møde brugeren, hvor de er, på deres præmisser, siger han.

Han kan godt forstå lægeformandens pointe om, at det kan skabe unødig bekymring at blive undersøgt, før en læge har slået fast, at der er grund til det. Men han mener, at hovedproblemet er, at mange slet ikke bliver testet.

- Den er i virkeligheden ikke længere. Vi har masser af information om symptomer, og vi er her ikke for at skabe frygt. Vi går ud med et budskab om, at det her med at holde styr på sig selv er lige så almindeligt som at spise økologisk eller sørge for at gå i fitnesscentret, siger Hans Eibe Sørensen.

Men kan du ikke godt se værdien i at have lægen inde over fra bekymringen opstår, til man får en eventuel behandling?

- Det ville da være dejligt, men folk bruger det jo ikke. Folk bør i virkeligheden testes efter hvert partnerskifte, for det er der, smittefaren opstår. Prøv at forestille dig, hvordan en lægepraksis vil se ud, hvis folk kommer rendende efter hvert partnerskifte, siger Hans Eibe og understreger, at klamydia langt fra giver symptomer i alle tilfælde.