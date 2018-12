LGBT-foreningen Lambda er udsat for mulig hate-crime

Torsdag blev Lambdas, der er en forening for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, lokaler vandaliseret af nationalsocialistiske aktivister. Politiet formoder, at hatecrime står bag.

I et opslag på Facebook fortæller Lambda om hændelsen, hvor to aktivister blev taget på fersk gerning af to tilfældigt forbipasserende. De jagede aktivisterne væk og fjernede plakater og tape.

Vandaliseringen fandt sted lidt over middag og ud over plakater, blev døren tapet til med markeringstape, hvor afsenderens navn stod på.

- I Fyns Politi har vi et partnerskab mod hatecrime, hvor nogle grupper er beskyttede. En af medlemmerne er Lambda, fordi de repræsenterer en gruppe, som er særligt udsat. Derfor er vi ekstra omhyggelige med at finde ud af, hvad der ligger bag, siger han.

Kriminalitet, der er motiveret af had til seksuelle overbevisninger, bliver straffet hårdere end almindelig kriminalitet. Det gør også, at Fyns Politi er ekstra opmærksom på sagen.

- Vi har ikke kategoriseret hændelsen som hærværk, men er ved at undersøge, om det, der ligger bag er en hadforbrydelse eller hadmotiveret hændelse, siger politikommisær Per Franch fra Fyns Politi, der arbejder med sagen.

Lambda har anmeldt episoden til politiet, som efterforsker sagen, der kan blive særdeles strafbar for de to aktivister.

På deres hjemmeside skriver de om aktionen mod Lambda. Her nævner begrunder de aktionen med, at Lambda blandt andre ting holder foredrag for folkeskoleelever om homoseksualitet.

Ikke første hændelse

Det er ikke første gang, Lambda har været udsat for vandalisering.

- For to uger siden blev der kastet to sten gennem ruden. Vi ved ikke, om det er Nordfront, der står bag det, for vi kunne kun se, at stenene blev kastet fra en bil, siger Sarah Baagøe Petersen.

Den første hændelse blev ikke slået op på Facebook.

- Vi melder aldrig officielt ud, når der sker sådan nogle hændelser. Men vi ønskede at dele dette, for at vise at selvom vi er i 2018, er der stadig nogen, der har den slags menneskesyn, siger hun.

Samtidig opfordrer hun folk til at dele opslaget og komme ned på baren henover jul og nytår for at sende et signal om, at folkene bag Lambda ikke lader sig kue.