Kvindelige dansere udforsker kroppen

Truppen hedder "C'est ma Fleur", består af tre kvindelige dansere og koreografer, der fredag 4. januar klokken 18 optræder hos Dynamo på Finlandkaj 6 i Odense Havn.

Her er de med som en del af projekt Dance All Year, som går ud på at få dansere fra hele verden til at mødes og danse for at udforske kroppens individuelle og fælles styrker og svagheder.

Når de tre dansere kravler på og vikler sig ind i en høj aluminiumskonstruktion, vil det naturlige og det unaturlige støde sammen. Kroppene bliver stablet og brugt som byggeredskaber, og den hårde og kolde konstruktion og dansernes bløde og sårbare kroppe sættes op mod hinanden. Oprindeligt blev projektet udført på tre mandlige dansere, men nu er det tre kvinder - Cecilie Kjær (DK), Malika Berney (Australien) og Fleur Roks (Holland) - der optræder, og det vil også blive interessant at se, hvad der sker, når dansen udføres af tre kvinder.