Kvinde udsat for tricktyveri

En kvindelig beboer i en lejlighed i Bredstedgade i centrum, blev fredag aften udsat for et groft tricktyveri. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Mellem klokken 19 og 20 ringede det på døren hos kvinden, der lukkede op. Udenfor stod en kvinde og bad om at få en cigaret. Da beboeren sagde nej, puffede den ukendte kvinde hende ind i lejligheden og begyndte at gå rundt i flere af lejlighedens værelser. Pludselig dukkede der en ukendt mand op i lejligheden og da han sagde "kom så" til den ukendte kvinde, forsvandt de begge igen.

Først næste morgen opdagede beboeren, at der manglede en pengepung fra en skuffe i køkkenet. Hun anmeldte tricktyveriet til politiet og gav dette signalement: En kvinde, ikke etnisk dansk af udseende. Hun var 160-165 centimeter høj og spinkel af kropsbygning. Hun var hvid i huden og havde sort hår. Hun talte dansk med accent og var iført mørkt tøj. Manden var en cirka 175 centimeter høj og kraftig mand, med brunt kort hår. Han var også iført mørkt tøj.