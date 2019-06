Kvinde skal 30 dage i fængsel: Østre Landsret stadfæster dom om falsk voldtægtsanklage

Det koster en tur i fængsel at fremsætte en falsk voldtægtsanklage. Det er konklusionen fra både Odense Byret og Østre Landsret, der i forrige uge stadfæstede byrettens dom. Det betyder, at en 26-årige kvinde skal afsone 30 dages ubetinget fængsel.

For to år siden anmeldte en 26-årig kvinde en mandlig bekendt for voldtægt. Anklagemyndigheden frafaldte sagen i april 2018. Efterfølgende blev kvinden selv idømt fængselsstraf for at indgive en falsk anklage om voldtægt.

- Kvinder kan sige fra under voldtægt. Vi kan ikke se i din gøren, at du siger fra. Dit forsæt har været at bringe ham i fedtefadet. Det koster 30 dage, sagde byretsdommer Niels Feilberg Jørgensen, da Odense Byret afsagde dom over kvinden i januar med henvisning til nogle afgørende sexvideoer mellem kvinden og manden.

Den dømte kvinde ankede dommen til landsretten, da hun fortsat mente, at hun var blevet udsat for et overgreb.

Efter næsten fire måneders ventetid faldt der den 22. maj dom. Østre Landsret har stadfæstet dommen fra Odense Byret, og den 26-årige kvinde er således idømt 30 dages ubetinget fængsel.

I stadfæstelsen blev der lagt vægt på, at kvinden ikke talte sandt, da hun anmeldte manden for voldtægt.

- Kvinden fortalte om et hændelsesforløb og fortalte om fire samlejer, men ikke om vold eller trusler om vold. Retten lagde til grund, at nogle af de oplysninger, kvinden havde givet til politiet, var urigtige, siger forsvarsadvokat Morten Kamp og tilføjer:

- Hun var ked af resultatet og skuffet over det. Men dommen er endelig, så der er ikke mere at gøre, lyder det om kvindens reaktion på stadfæstelsen.

Hvornår, kvinden skal afsone sin dom, vides endnu ikke. Det vil blive besluttet af kriminalforsorgen.