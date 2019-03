Kvinde skældte ud

Odense: Der blev råbt og larmet på Rødegårdsvej i Odense midt på natten til lørdag, så klokken 03.21 løb en anmeldelse ind til Fyns Politi om at køre til stedet. Her fandt betjente ganske rigtigt et højtråbende, yngre par, men det hjalp ikke på kvindens opførsel, at de formanede hende til at dæmpe sig. I stedet for at tie, fortsatte hun med at råbe højlydt og forstyrrede dermed embedsmændene i at passe deres arbejde, ligesom der står i ordensbekendtgørelsen. Sådan noget koster en bøde, og den finder hun derfor inden længe i sin e-boks.