Kvinde påkørte cyklist og stak af

En ung mandlig cyklist slap uden personskade fra et ganske dramatisk uheld, som en kvindelig bilist stak af fra.

Bilisten, som er årgang 1956, kom lidt før kl. 20 kørende med cirka 50 km/t ad Falen. Da hun ville svinge til venstre ad Heden, overså hun cyklisten, som hun ramte med fronten af bilen.

Cyklisten røg op på bilens køler, men slap altså uskadt. Kvinden i bilen stoppede kortvarigt op uden at give sig til kende, men kørte så videre.

Den unge cyklist var snarrådig nok til at notere bilens registreringsnummer, så han kunne efter at have sundet sig varsko politiet.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg, fortæller, at man derefter hurtigt kunne finde adressen, hvor både bil og kvinde befandt sig. Der venter hende nu en bøde, fordi hun kørte væk fra uheldet, og den er ifølge Lars Fredensborg skønsmæssigt på omkring 5000 kr.