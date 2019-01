Kvinde idømt fængsel for falsk voldtægtsanklage: Nu anker hun dommen

Odense Byret idømte for 14 dage siden en kvinde en ubetinget fængselsdom for at have indgivet falsk anklage om voldtægt. Nu anker hun dommen til landsretten.

- Vi anker dommen, fordi min klient stadig er af den opfattelse, at hun har været udsat for flere overgreb fra mandens side, siger advokat Mira Tøfting.

Men nu skal sagen behandles igen, denne gang i landsretten efter at kvinden har besluttet at anke dommen. Forsvarer Mira Tøfting fortæller, at hendes klient anker dommen til frifindelse.

- Vi kan ikke se i din gøren, at du siger fra. Dit forsæt har været at bringe ham i fedtefadet. Det koster 30 dage.

Den 14. januar blev en 26-årig kvinde af retten i Odense idømt 30 dages ubetinget fængsel for en falsk anmeldelse af voldtægt. I domsafsigelsen lagde dommeren og de to domsmænd især vægt på, at der ikke var beviser på modværge eller modstand.

Startede som voldtægtssag

Sagen startede for halvandet år siden, da den nu 26-årige kvinde anmeldte en mandlig bekendt for flere tilfælde af voldtægt. De to mødte hinanden på Odense Universitetshospital, hvor manden arbejdede, og kvinden var indlagt efter et biluheld. Siden mødtes de i alt fire gange på mandens bopæl i Odense. Tre af gangene havde de sex, som ifølge manden var frivilligt, mens kvinden mente, at der var tale om seksuelt overgreb. Sigtelsen mod manden blev frafaldet af Anklagemyndigheden i april 2018.

Sagen udviklede sig imidlertid, da kvinden selv kom på anklagebænken, da hun blev tiltalt for falsk anklage om voldtægt. I byretten i Odense blev private sexoptagelser af de to afgørende beviser. Det var nemlig i disse, at der ikke fremgik modværge fra kvindens side, og hun blev idømt 30 dages ubetinget fængsel.

I byretten plæderede forsvarer Mira Tøfting for frifindelse, og vil således også plædere for det i landsretten. Hvornår sagen kommer for landsretten, vides endnu ikke.