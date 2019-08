Kvinde fundet død på bosted: Nu er tre ansatte fyret

Tre medarbejdere er ifølge TV 2/Fyn blevet afskediget på Botilbuddet Fangelvej efter at have overtrådt stedets retningslinjer, da en beboer flere gange i løbet af en uge i foråret var dårlig. Den kvindelige beboer blev senere fundet død på sit værelse.

Et dødsfald på Botilbuddet Fangelvej i det sydvestlige Odense koster nu tre ansatte jobbet. Det skriver TV 2/Fyn.

Botilbuddets ansatte overtrådte klare retningslinjer ved ikke at kontakte stedets læge, da en beboer blev dårlig flere gange i løbet af en uge. Beboeren - en 50-årig kvinde - blev senere fundet død på sit værelse formentlig af medicinforgiftning.

Det var den 50-årige kvindes mor, der fandt hende død på værelset den 20. maj. I ugen inden sin død havde kvinden gjort personalet opmærksom på, at hun var dårlig med kvalme og opkast, og dagen inden hun døde, registrerede personalet, at hun var utilpas og bleg, og at hendes øjne var matte.

TV 2/Fyn har via kvindens mor læst i kvindens journal, og heraf fremgår det, at hun fik lægemidlet Leponex, der gives til psykisk syge. Af instrukserne til netop det lægemiddel fremgår, at man straks skal søge læge, hvis symptomerne, som kvinden oplevede, opstår. Alligevel kontaktede personalet ikke bostedets læge.

Sagen har nu fået konsekvenser for tre af stedets ansatte, der er blevet fyret, erfarer TV 2/Fyn, der ikke har kunnet få nogen god forklaring fra Odense Kommunes ældrechef Kim Bøg-Jensen:

- Der er opstået en eller anden kultur omkring denne her borger, som gør, at de her medarbejdere ikke har handlet på de afvigelser, der har været. Det er også lidt uforståeligt for mig. Det er også derfor, det har haft nogle ret alvorlige personalemæssige konsekvenser på Botilbuddet Fangelvej. Der er ingen undskyldning for ikke at agere på de her ting, siger ældrechefen til tv-stationen.