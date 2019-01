I en måned frygtede Dan, at en falsk anklage om voldtægt ville ødelægge hans liv. Senere blev anmeldelsen frafaldet, og kvinden blev dømt for falsk anmeldelse. Modelfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix.

Sidste år blev Dan anmeldt for at have voldtaget en kvinde, han havde været sammen med få gange. En sexvideo blev hans redning. Sigtelsen mod ham blev frafaldet, mens kvinden mandag blev dømt for falsk anklage om voldtægt.

Et opkald fra en politibetjent blev en kold februarmorgen sidste år starten på den hidtil sværeste tid i Dans liv. Han sad i en taxa på vej til frisøren, da telefonen ringede. I den anden ende af røret lød en mandlig betjents stemme, der fortalte ham, at han var blevet anmeldt for at have voldtaget en nu 26-årig kvinde hjemme i sin lejlighed fire gange. En kvinde, Dan havde kendt i en rum tid, og som han få uger forinden havde haft sex med. Mandag endte mareridtet så med en total frifindelse, da kvinden ved Byretten i Odense blev idømt 30 dags ubetinget fængsel for falsk anmeldelse om voldtægt. Dette er Dans udlægning af, hvordan et forhold til en unge kvinde endte i en falsk anklage om voldtægt. Det hele startede halvandet år forinden, da han via sit arbejde på Odense Universitetshospital (OUH) mødte den unge kvinde, fordi hun blev indlagt på sygehuset. De faldt i snak, og hun beklagede sig til Dan over sin kæreste. Det førte til en samtale, hvor kvinden betroede sig til Dan om sit forhold til kæresten. Hun blev udskrevet igen, og Dan følte, at hun havde haft et godt hospitalsophold trods omstændighederne. Et par dage gik, og Dan havde glemt alt om kvinden, da han en dag så en venneanmodning på Facebook tikke ind. Han kiggede og så kvindens navn og billede. - Jeg tænkte, at nu hun ikke længere var min patient, var der ikke noget etisk forkert i at godkende anmodningen, fortæller Dan.

Voldtægt og falske anklager Det er ikke nemt at finde tal på falske voldtægtsanklager, da de hører ind under en paragraf, som dækker falske anklager generelt.



I Retten i Odense faldt der dom i 11 ud af 18 sager om voldtægt i 2018. Det er dog ikke ensbetydende med, at anklagerne i de syv sager, der ikke faldt dom i, er falske. Det betyder blot, at der ikke er tilstrækkelig bevis i sagen.



Det Kriminalpræventive Råd lavede i 2009 en undersøgelse af 1364 sager i perioden 2000 til 2002.



Analysen viste, at 100 af sagerne var falske anmeldelser. Analysens definition af en falsk anmeldelse baserer sig ikke kun på dom for falsk anmeldelse, men også sigtelser og indrømmelser heraf.



I en tredjedel af de sager dømmes anmelderen for falsk anmeldelse af voldtægt, en tredjedel sluttes med hjemmel i retsplejeloven, og i den sidste tredjedel af sagerne sigtes personen ikke af psykiske eller sociale årsager, eller fordi personen er under den kriminelle lavalder.

Sexvideo I et års tid skrev de sammen på Facebook uden at mødes. Hun fortalte Dan om sit forhold til kæresten, og hvordan hun gerne ville have et nyt arbejde. Dan tilbød kvinden at hjælpe hende med at skrive en ansøgning, så hun kunne få et nyt job. De to aftalte, at hun skulle besøge ham samme aften, hvor han fik besøg af en veninde til spisning. - Mens vi skrev ansøgningen, flirtede vi en del og kyssede. Min veninde kom, og så blev det ikke til mere den aften, fortæller Dan. Nogle dage efter mødtes de igen, hvor kvinden skrev, at hun ville komme med morgenmad. Kort efter de havde spist, endte de inde i sengen. - Det lyder måske lidt vildt, men vi blev enige om at filme, at vi havde sex, fortæller Dan. De tilbragte næsten hele dagen sammen, men da kvinden gik, var hun begyndt at føle dårlig samvittighed over at have været sin kæreste utro.

Ændret navn Af hensyn til Dans arbejds- og privatliv, optræder han her i avisen kun med fornavn. Hans fulde navn er kendt af redaktionen.

Opførte sig underligt Få dage efter modtog Dan en besked om, at kvinden have fortalt sin kæreste, at hun havde været sammen med en anden. Kæresten blev angiveligt sur, og slog op med hende. - I tiden efter var jeg rigtig bekymret for hende. Hun skrev på messenger, at hun var fuld og havde taget stoffer, og at hun ville have sin ekskæreste tilbage, fortæller Dan. En dag kontaktede kvinden Dan på sms i stedet for at skrive på messenger, som hun plejede. Hun ville mødes, og under mødet fortalte kvinden, at hun ville have sexvideoen slettet. - Da jeg havde slettet videoen, begyndte hun at opføre sig underligt, og jeg kunne mærke, at hun ikke havde lyst til at være her mere, fortæller Dan. Kvinden tog hjem, og Dan hverken så eller hørte siden fra hende. Fire dage senere fik han opkaldet fra politibetjenten. - Min verden brød sammen, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg troede først, det var en joke, fortæller han.

Reddet af video Til Dans held opdagede han, at sexvideoen ikke var blevet slettet helt fra hans computer. Videoen samt mobilsamtalerne mellem ham og kvinden blev hans redning. Han udleverede det hele til politiet. Efter en måned modtog Dan et opkald om, at sigtelsen mod ham blev frafaldet, da anklagemyndigheden ikke mente, der var grundlag for en straffesag mod ham. En måned, der var den værste i hans liv. - Jeg begyndte at tvivle på mig selv. Havde jeg måske gjort det? Havde jeg gjort noget, hun ikke ville have, fortæller Dan. Han genså sexvideoen gang på gang for at være sikker på, at han ikke havde gjort noget forkert. Hverdagene som ansat på OUH blev sværere, og hvis han var i et rum, hvor han var alene med en anden, blev han straks nervøs. - Jeg ville ikke være alene med nogen. Jeg ville have, at der var flere omkring mig, siger han. Han fik angstanfald og græd ofte alene ude på toilettet. - Jeg var så bange for, at mit liv blev ødelagt. At jeg skulle i fængsel for noget, jeg ikke har gjort, fortæller Dan.

Kvinden blev anklaget Da anklagerne mod ham faldt bort, ville han have vished for, hvad der skete med kvinden. - Jeg ville ikke have, at hun bare skulle slippe afsted med at ødelægge mit liv, fortæller Dan. Efter et halvt års ventetid fik han besked om, at kvinden ville blive sigtet for at have indgivet en falsk anklage om voldtægt. Og mandag fik kvinden så sin dom. Hun ønskede at bruge sin betænkningstid på 14 dage til at overveje, om hun vil anke sagen.