Kurator i arbejdstøjet: Låsene til Arkaden Food Market er allerede skiftet

Flemming Hartvig Pedersen fra Focus Advokater blev torsdag valgt som kurator for konkursboet efter Arkaden Food Market i Odense og gik umiddelbart derefter i gang med at sikre værdierne. Ifølge ham kommer der formentligt til at gå et halvt års tid, før boet er gjort endeligt op.

Hverken udlejeren, stadeholderne eller ejerne af de to konkursramte selskaber bag Arkaden Food Market har længere adgang til ejendommen, som frem til onsdag i sidste uge dannede rammen om madmarkedet på Vestergade i Odense midtby.

Allerede efter torsdagens konkursbehandling i skifteretten tog den udpegede kurator, Flemming Hartvig Pedersen, ud til Arkaden for at registrere værdierne, sikre sig bogføringsmaterialet fra kontoret og få skiftet låsen, så det nu kun er ham, der har adgang til ejendommen.

- Jeg var ude og sikre bygningen. Det vil sige, at jeg har registreret, hvad der er tilbage derude af aktiver og sikret mig al bogføring. Som kurator er det min pligt at få samlet alle værdier i boet og derudover undersøge om ledelsen har foretaget nogle omstødelige forhold, siger Flemming Hartvig Pedersen, der samtidig understreger, at han ikke har været inde i selve boderne, og at han så hurtigt som muligt vil skabe et overblik over, hvilke værdier der tilhører stadeholderne.

- Reglerne er sådan, at jeg skal udlevere alle værdier, der tilhører tredjemand. Det vil i det her tilfælde sig stadeholdernes ting. Så snart jeg modtager dokumentation for, hvad der tilhører dem, får de deres ting, siger han.