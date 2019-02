Kunstner bag ny skulptur i Kongens Have: - Passede helt perfekt med Odense

Frem til april skal Kate Skjernings skulptur "En Rytter" pryde Kongens Have. Kunstneren er glad for placeringen, og hun håber, at skulpturen i sidste ende kan få permanent ophold i Odense.

Odense: Kunstneren bag skulpturen "En Rytter", der for en stund erstatter statuen af kong Christian 9. i Kongens Have, var selv mødt op for at overvære skulpturens indflytning i dens nye omgivelser. Inden da stod skulpturen i den midtjyske by Hørning.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville lave en skulptur i forbindelse med en arkæologisk udgravning af en ryttergrav i Hørning, fortæller Kate Skjerning.

- Jeg takkede ja og besluttede mig for at lave en skulptur, der skulle forestille en rytter til hest, forklarer hun.

Selvom ryttergraven er en cirka 1.000 år gammel vikingegrav, valgte Kate Skjerning at lave "En Rytter" i en stil, der ikke som sådan ligner en viking.

- Rytteren er lavet, så flere elementer af hans udseende passer ind i forskellige tider. Hvis man kigger på ham med nutidige øjne, synes jeg faktisk, at han ligner en hipstertype med hans skæg, siger hun.

Det var aldrig meningen, at placeringen i Hørning skulle være permanent, så da tiden til at skulle videre nærmede sig, tog Kate Skjerning kontakt til forskellige kommuner for at se, om hun kunne finde et nyt hjem til skulpturen.

- Det passede helt perfekt med Odense, fordi de lige havde fjernet rytterstatuen af kong Christian 9. Der, hvor "En Rytter" stod før, kom der ikke så mange mennesker, så jeg er glad for, at den kan stå her, hvor mange kommer forbi hver dag og ser den, siger hun.