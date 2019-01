Korup: Torsdag den 24. januar fra klokken 18.30 til 21.30 er det nu igen muligt at komme på kursus i "kunsten at male på sten" i Aktiv Korup med Gitte Elbæk som underviser. . Det foregår i Hust, Præstevej 2, 5210 Odense NV, og det koster 180 kroner for medlemmer af Aktiv Korup og 230 kroner for andre. Der udleveres materialer i form af sten og lak, samt tuschpenne, der kan tages med hjem efter kurset. Tilmelding senest 16. januar til sigvardt@kalnet.dk. Indbetaling til konto nr. 0828 3551539, mrk. sten. /RAS