Kunstbygningen Filosoffen fejrer 25 år på toppen

Efter at have famlet efter sin identitet har kunstbygningen fundet formen, der viser, at der er plads til både amatører og professionelle kunstnere i samme hus.

"Et frirum", "en kulturperle", "spændende udstillinger", "imødekommende service". Sådan sagde nogle af de 37.000 gæster, der sidste år besøgte Kunstbygningen Filosoffen for at se på kunst eller komme til foredrag, så den daglige leder Hanne Bøgelund mener, der er god grund til at fejre, at Odense Kommune i år har haft stedet i 25 år. Den 4. juni er det præcis 25 år siden, den første udstilling blev vist fra de nymalede vægge, og siden er der løbet mange værker over væggene. - Vi har så mange grunde til at fejre Filosoffen, der de senere år hvert år har løftet udlejningsprocenten, har åbent året rundt og har fået en støtteforening, Filosoffens Venner, som tæller 280 medlemmer. Og der er masser af udviklingspotentiale, siger hun.

Filosoffens 25 år Jubilæumsfejringen finder sted i Kunstbygningen Filosoffen tirsdag d. 4. juni 2019. Talen holdes kl. 15.30 af by- og kulturrådmand Jane Jegind.



Der vises en udstilling over udviklingen i kunstbygningen fra dens begyndelse, og desuden er der udstillinger i huset, som der plejer at være.



Resten af jubilæumsåret disker kunstbygningen blandt andet op med et Robot-kunst-projekt sammen med 14 unge kunstnere. Vises til september.



Den Censurerede HCA-udstilling vender tilbage under HCA Festivals i uge 34, efter at både kunstnere og publikum fra hele Danmark har henvendt sig med ønsket om, at den kom tilbage.



Desuden vil nogle af Danmarks bedste gallerier udstille i løbet af året.



Kilde: Filosoffen

De seneste år har Filosoffens daglige leder Hanne Bøgelund (th) trukket mange etablerede kunstnernavne til - blandt andet Martin Bigum (tv) - som holdt foredrag om sin kunst. Foto: Filosoffen

Et sted for alle En overgang virkede det som om, at det, der mest fyldte udstillingshuset, var en diskussion om, hvorvidt det skulle benyttes af uddannede kunstnere eller ej. Den snak har Hanne Bøgelund formået at lægge bag sig, siden hun i 2011 overtog den daglige ledelse og siden har formået at kigge mere frem end tilbage. - Det handler ikke om, hvorvidt man har mange medaljer at hænge på sig selv. Det handler om, om man har noget at byde på. De etablerede kunstnere vil meget gerne ind her, vi har allerede haft flere professionelle kunstnere til at udstille, og der er også flere i vente. Ligesom vi igen i år har aftale med gallerier på samme måde som vi har aftale med blandt andet folkeskoler og VUC. Begge dele er vigtige for os, og, siger hun. Alene i de senere år har hun åbnet dørene for foredrag, filosofi, quizzer, børneudstillinger, kunsthåndværk og en udstilling med kunst og designmøbler - bare for at nævne nogle af de forskellige ting, lokalerne har rummet. Desuden samarbejder Filosoffen med Det Fynske Kunstakademi, Den Ny Kunstskole, gallerier og Ungdomshuset. Alt sammen fordi Hanne Bøgelunds målsætning er at udvide bredden i udstillingsprogrammet og sikre, at alle odenseanere ved, hvad Kunstbygningen Filosoffen er for en størrelse.

Historisk tilbageblik I forbindelse med fejringen vises en udstilling, som en af Filosoffens medarbejdere, kulturformidler Line Åxman, har lavet ved hjælp af billeder fra Historiens Hus. Den kommer op at hænge på væggen, så gæsterne også i dagene efter jubilæet kan få indblik i den udvikling, huset er et udtryk for. - Flere efterspørger historien bag huset, og så var jubilæet en god anledning til at vise den, siger Hanne Bøgelund, der også i det daglige møder mange brugere, som er taknemmelige over at have dette sted i byen. - De giver udtryk for, at de nyder at komme her, og at vi er en del af deres billede på Odenses kulturpolitik, og at de vil passe på os. Det er vi glade for, siger Hanne Bøgelund.