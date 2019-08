Kun én er tavs: Stort flertal i Venstres byrådsgruppe støtter Lilleholt

Det sker der nu

Venstre Odenses bestyrelse holder i løbet af august møde for at lægge en plan for udpegningen af ny spidskandidat, og hvad der skal ske i tiden frem mod kommunalvalget i 2021.Det skal alt sammen vedtages på en generalforsamling i marts, mens spidskandidaten formentlig vælges i april eller maj. Men det er for længe at vente, mener Peter Jarlsten Holck, der er formand for vælgerforeningen Odense City:



- Spørgsmålet er, om afklaringen skal vente til april eller maj næste år. Det kan være klogt at gøre klar til, at Jane Jegind kan få et arbejde og måske stoppe før valget, mener han.



Den opfordring til en hurtigere proces støtter også Claus Houden, der er både gruppeformand i Venstres byrådsgruppe og formand for vælgerforeningen Syd-Dalum.



Det har ikke været muligt at få en kommentar til forslaget fra Kasper Ladingkær, der er formand for Venstre Odense.