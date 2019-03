Kulturredaktør: - Opera på Engen er det farligste sted at hente underskuddet fra Wagner-opera ind

Fyens Stiftstidendes kulturredaktør Lene Kryger giver sit bud på, hvad Odense Symfoniorkester kunne have gjort for at mindske underskuddet.

Indsigt

Er det overraskende, at opsætningen af Wagners "Ringen" skal koste 7,5 mio. kroner mere end budgetteret?

- Ja, for det er mange penge, selv om Odense Symfoniorkester har et stort budget. Man kunne indvende, at når det er sket i et samarbejde med Odeon, hvor begge parter ingen erfaring har med at producere så stor en forestilling, så kunne de rimeligvis have delt en del af udgiften.

Er det urimeligt, at symfoniorkestret ender med så stort underskud?

- Nu er det jo ikke sådan til at slå bremsen i for en opera, der er så langt i sin planlægning. Men måske kunne man allerede tidligt have set på billetsalget og konkluderet, at man ikke skulle sætte forestillingen op to uger i streg - måske var én uge tilstrækkeligt. Jeg tror ikke, at byens underlag er stort nok til to gange "Ringen".

Er det urimeligt, at Odense Symfoniorkester over to år er blevet bedt om at finde underskuddet i sit budget?

- Nej, det er det ikke, for vi ved jo godt, at symfoniorkestret har et stort budget, og det er venligt af Odense Kommune at lade orkestret betale inden for et par år.

Forventer du, at det vil kunne mærkes i programmet i de kommende år?

- Nu ved jeg ikke, hvordan programmet bliver påvirket, men det er klart, at der også er grænser for hvor store ændringer, der kan komme. Hvis der for eksempel allerede er tegnet kontrakter med sangere eller dirigenter, kan man jo ikke bare bryde dem.

Tror du, at "Opera på Engen" er et klogt sted at hente en del af underskuddet ind igen?

- Det er efter min mening det farligste sted, man kan hente pengene. En stor del af gæsterne ved arrangementet på Engen er netop de kunder, der ikke af sig selv køber billet til symfoniorkestrets koncerter, og som nu ikke længere får gratis mulighed for at opleve at være en del af den fest, symfoniorkestret formår at give. Og som nu ikke oplever, hvad det betyder, når 73 musikere spiller sammen. "Opera på engen" vendte ovenikøbet lige tilbage til Engen sidste år efter nogle år i Kongens Have, og det var tydeligt at se den forskel, det betød for publikum. Bare tanken om at skulle spærre Engen af i forbindelse med et billetsalg er ikke særlig rar, synes jeg. At sætte billetpris på arrangementet risikerer simpelthen at blive dét, der lukker symfoniorkestrets eneste udendørs sommerkoncert, for hvis nu prisen på 125 kroner halverer antallet af tilskuere, bliver der så overhovedet en "Opera på Engen" i 2020?

Du gav samtlige fire operaer under "Ringen" rigtig fine anmeldelser sidste år. Synes du stadig, det var en rigtig satsning?

- Musikalsk er der ingen tvivl om, at satsningen har løftet Odense Symfoniorkester. At musikerne er blevet bedre sammenspillet end nogensinde, og orkestret er løftet op i en anden musikalsk liga. Den sceniske del kom imidlertidigt aldrig til at fungere, og på den måde kan man sige, at 7,5 mio., kroner er meget at betale for at blive godt sammenspillet. Men, når vi så tager storbybrillerne på, må jeg alligevel sige "ja, det var en god satsning." Måske burde man bare i bagklogskabens lys have kastet sig over en mindre opera for at teste det nye samarbejde med Odeon. Wagners "Tristan og Isolde" for eksempel, frem for at kaste sig ud i et maraton, som man gjorde.