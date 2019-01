Kulturministeren i Vollsmose: Vigtigt at vi lader os inspirere af hinanden

Kultur bygger bro

Når kultur på den måde kan og skal inspirere op påvirke os alle sammen, giver det sig selv, at kultur også er et godt middel til at bygge bro mellem mennesker og mellem foreninger.

Men for kulturministeren var det mindst lige så vigtigt, at kultur også bygger bro mellem socialt udsatte boligområder og områderne udenfor.

- Det, at man kan mødes om noget, er vigtig for den gensidige respekt. Vi vil ikke give køb på grundlæggende værdier som demokrati, ligeværd, respekt for hinanden og at man overholder loven, men i det, som handler om kultur - musik, billedkunst, dans, foreningsliv og alt det andet - er det vigtigt at lade sig inspirere af hinanden.