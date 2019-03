Kulturfolk er chokerede over spareforslag: - Kunst er også kernevelfærd

- Vi er ret chokerede over det, for det er virkelig mange penge, og vi er allerede på sultegrænsen, siger Marianne Klint, leder af Teater Momentum, om forslaget om at skære 28 millioner kroner på Odenses kultur. Arkivfoto: Jakob Boserup

Det er ikke kun børnehaver og ældrepleje, der er velfærd. Det samme er kunst og kultur, lyder det fra kulturinstitutioner, der risikerer at miste millioner i kommunal støtte på grund af jagten på penge til det stigende antal børn og ældre.

Skær 28 af de 180 kommunale kulturmillioner, der årligt deles ud til for eksempel museer, til orkestre, teatre, kulturhuse og musikarrangementer i Odense Kommune. Og brug i stedet kronerne til at sikre dagtilbud, skoler og pleje til det stigende antal børn og ældre i kommunen. Det er en del af det oplæg, som borgmester og rådmænd i Odense skal diskutere onsdag. Oplægget bliver mødt af kras kritik. - Vi er ret chokerede over det, for det er virkelig mange penge, og vi er allerede på sultegrænsen, konstaterer Marianne Klint, der er teaterleder på Teater Momentum og modtager af kommunens støttekroner. - Det handler om prioritering, og den kamp taber kulturen altid til velfærden. Men det burde vi ikke, for mental helse er lige så vigtig som varme hænder. Vi er ikke bare en underholdningsindustri, men et middel mod for eksempel angst, stress og ensomhed, understreger hun. Sammenlignet med landets andre store byer bruger Odense flest penge på kultur. Så er det vel rimeligt, at der kan findes penge der? - Det kan godt være, men pengene bliver givet til meget forskelligt, så vi hver især ikke får meget at gøre godt med, siger Marianne Klint og anbefaler derfor politikerne - hvis de siger god for de omfattende kulturbesparelser - hellere helt at lukke enkelte tilbud end bredt at skære på alle. - Der skal ikke være nogen grønthøster. På Momentum får vi to millioner kroner om året i tilskud fra kommunen, og mister vi den ene million, så er der ikke længere noget, der hedder Momentum. Vi beskæftiger 40 mennesker, har 280 arrangementer om året og en omsætning på 10 millioner kroner. Så kommunen får noget for pengene, påpeger hun.

Sådan er kulturmillionerne fordelt De 180 millioner kroner, der på dette års kommunale budget deles ud til Odenses kulturliv, er fordelt på følgende vis:Museer: 23 procent



Teatre: 5 procent



Musikarrangementer: 24 procent



Andre kulturelle opgaver: 48 procent.



Sidstnævnte kategori inkluderer for eksempel Kulturmaskinen, kunstbygningen Filosoffen, HCA Festivals og institutioner inden for billedkunst, dans, udstillinger og film.



Kilde: Odense Kommune

- Vi lever i en tid, hvor vi ikke har mange meningsfulde fællesskaber, og der er en grund til, at museers besøgstal boomer, for her er noget meningsfyldt at være sammen om, mener Mads Damsbo, der er direktør på Brandts. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Det vil gøre ondt Også på Brandts, der ifølge By- og Kulturforvaltningen får cirka 20 millioner kroner årligt i støtte, fremhæver direktør Mads Damsbo kulturens betydning både for menneske og for by. - Kunst og kultur er også kernevelfærd. Vi lever i en tid, hvor vi ikke har mange meningsfulde fællesskaber, og der er en grund til, at museers besøgstal boomer, for her er noget meningsfyldt at være sammen om. - Og hvis der er noget, byer bliver målt på, så er det kulturliv. Det er sådan noget, der tiltrækker borgere og erhvervsliv, og som gør byen attraktiv. I en individualiseret tidsalder er rammer som vores mere end værdifulde. Men det har vel også værdi at sikre varme hænder til et stigende antal børn og ældre? - Det her er ikke et nulsumsspil. Vi genererer også indtægter til byen, og på den måde får Odense mange penge igen, siger Mads Damsbo. HCA Festivals er en anden kulturaktør, der risikerer at miste millioner, og det bliver ikke uden konsekvenser, forklarer festivaldirektør Peter Bøgholm. - For vores vedkommende udgjorde det kommunale tilskud på fire millioner kroner sidste år 20 procent af vores samlede budget. Derfor vil det gøre ondt, hvis der skæres i tilskuddet, og det vil give færre tilbud til festivalens gæster, siger han, der anerkender politikernes svære prioriteringer og behov for velfærdsmillioner. - Jeg vil nødig bestemme, hvordan der skal prioriteres, men jeg håber selvfølgelig, vores gode samarbejde med kommunen vil fortsætte. Det sender også et vigtigt signal over for eksempelvis fonde, at kommunen bakker op, mener Bøgholm.

Mere end kultur Det er imidlertid ikke kun Odenses kulturliv, der ifølge forslagene fra kommunens direktørgruppe skal levere midler til børnehaver og ældrepleje. En samlet omprioritering på 200 millioner kroner i næste års budget henter også kroner i puljerne til vedligeholdelse af veje og bygninger, til grønne indsatser og legepladser og kollektiv trafik. Det kan blive dyrere at gå i svømmehallen, og så skæres der 27 millioner af de vækstinitiativer, der blandt andet har støttet Tinderbox og sænket erhvervslivets afgifter, ligesom 100 medarbejdere fyres i kommunens administration. Det er alt sammen bud, som politikerne i Økonomiudvalget skal drøfte på deres møde onsdag. Men som beskrevet i Fyens Stiftstidende fredag er der forslag iblandt, som ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) for eksempel kalder "decideret uspiselige", by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) betegner oplægget som en "sådan-skærer-vi-noget-væk-tilgang blottet for nytænkning", mens borgmester Peter Rahbæk Juel (S) "kunne få lyst til at sige nej til mange af forslagene". - Men det her handler om at sikre flere hænder til det stigende antal børn og ældre, der kommer. Jeg vil velfærden, og det er ikke nok at omprioritere til noget. Vi bliver nødt til også at omprioritere fra noget, sagde han. De endelige beslutninger om eventuelle kulturbesparelser og øvrige omprioriteringer tager byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september.