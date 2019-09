Kulturen sikret millioner i de kommende år - måske

Selv om budgettet ikke vedtages de første måneder, faldt økonomien forleden på plads for de store kommunale kulturinstitutioner. Alligevel kan de ikke regne med at få de tilskud, politikerne skrev under på, lyder det fra Anders W. Berthelsen (S).

Selv om kulturinstitutionernes økonomi før sommerferien var omdrejningspunkt for mange politiske diskussioner i By- og Kulturudvalget, og selv om flere af dem indgik i en sparerunde, som Socialdemokratiet og Venstre enedes om, har de fået udstukket rammerne for budgettet i de kommende år.

På udvalgsmødet forleden enedes politikerne om at fremskrive budgettet for flere af dem, og det skyldes ifølge afdelingschef Martin Petersen i By- og Kulturforvaltningen, at institutionernes kontrakter kræver en genforhandling.

- Vi i forvaltningen agerer som om intet er forandret, og så må vi tage det til den tid, siger han.

Ifølge Anders W. Berthelsen (S) er bevillingerne, der løber op i knap 17 millioner kroner i driftstilskud per år, ikke mere sikre end, at de kan laves om i en forhandlingssituation i forbindelse med budgettet.

- Det forholder sig således, at såfremt byrådet måtte beslutte besparelser, der rammer nogle af byens kulturinstitutioner, der har længerevarende aftaler, så er det indskrevet i alle aftaler, at såfremt der kommer kommunale besparelser, kan det også ramme dem med et kort varsel, skriver han i en sms.

Claus Houden, der foruden at sidde i By- og Kulturudvalget for Venstre er formand for en af kulturinstitutionerne, Nordatlantisk Hus, er ikke tilfreds med det tilskud, stedet er bevilget. Ifølge ham er samlingspunktet på Odense Havn nemlig et af de steder, der har relativt få ansatte og involverer rigtig mange frivillige mennesker samtidig med, at de kan præstere 100.000 gæster årligt.

- Vi vil gerne sikre os for fremtiden og undgå at være så sårbare overfor de kommunale tilskud, så vi arbejder i bestyrelsen på at få flere ben at stå på, siger han.