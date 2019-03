Især kulturområdet, vækstinitiativer og administration skal levere millioner til det, stadsdirektøren kalder en historisk stor omprioritering i retning af velfærden. Et stigende antal børn og ældre presser økonomien, og derfor er politikere enige om fra næste år at flytte 200 millioner den vej.

For selv om Odense-budgettet samlet runder 12,3 milliarder årlige kroner, har Økonomiudvalget klart meldt ud, at "omprioriteringen skal skåne ledige, børn, unge og ældre og mennesker med handicap mest muligt". Det udgør en væsentlig del af de kommunale udgifter, ligesom der er låste udgifter til for eksempel overførselsindkomster. Tilbage står altså cirka tre milliarder at lede efter besparelser i.

Odense Kommunes direktørgruppe med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen i front præsenterer nu politikerne i Økonomiudvalget for forslag til, hvordan der i Odenses kommunale budget allerede næste år kan findes de 200 millioner kroner, som borgmester og rådmænd tidligere i år enedes om at rykke til velfærd . Og det har ikke været let og ligetil.

Kulturtilbud risikerer at lukke. Det kan blive dyrere at gå i svømmehallen og på museum. Der bliver færre penge til vedligehold af veje og bygninger, til grønne indsatser og legepladser og kollektiv trafik. Og så skæres der en stor millionbid af puljen til vækstinitiativer, der blandt andet har støttet Tinderbox og sænket erhvervslivets afgifter, ligesom 100 administrative medarbejdere fyres.

Væksten og kulturen

I den proces har direktørgruppen ifølge Stefan Birkebjerg Andersen blandt andet lyttet til de indledende politiske signaler, der er sendt, og også kigget i de tabeller, der sammenligner landets seks største byers pengeprioriteringer.

Af en sådan tabel fremgår det for eksempel, at Odense - modsat på flere af velfærdsområderne - har højere udgifter end gennemsnittet til kultur. Og ved at spare 28 millioner kroner på den i dag 180 millioner store post til såkaldt "øvrig kulturel virksomhed" - det dækker blandt andet museer, teatre og musikarrangementer - placerer Odense sig på niveau med Aalborg.

En anden stor millionandel skal komme fra den pulje på i alt 100 millioner kroner, som byrådet hvert år har afsat, efter Odense Business Task Force i 2013 leverede anbefalinger til at få gang i byens vækst.

Pengene er blandt andet blevet brugt på støtte til store events som Tinderbox, til at sænke erhvervslivets skatter og afgifter og til at tiltrække nye virksomheder.

- Nu er den økonomiske vækst kommet tilbage på sporet, og det indikerer, at der er mindre brug for kommunal støtte, lyder direktørgruppens argumentation for forslaget om at trække 27 af de 100 millioner ud hvert år for i stedet at købe velfærd.

Mens det står fast, at de 60 millioner, der skal spares på forvaltningernes administration, vil koste cirka 100 medarbejdere jobbet, er der endnu ingen tal på, hvor mange fyringer de resterende 140 millioner ventes at resultere i.

- Det er ikke medarbejdere alene, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

- Blandt forslagene er der områder, som er personaletunge, men der er også områder, hvor der ikke er personale på spil - det er for eksempel udbud af kontrakter og entréer og gebyrer.

- Først senere vil vi vide, hvor mange medarbejdere det drejer sig om, og så vil der være indgående drøftelser med vores personale, lover stadsdirektøren.