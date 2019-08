Kronprinsesse Mary åbner for fjerde gang Odense Blomsterfestival

For fjerde gang indvier kronprinsesse Mary Odense Blomsterfestival. Og ifølge festivalens sekretariatsleder er temaet i år ekstra rammende for kronprinsessen.

Odense: Når Odense Blomsterfestival løber af stablen for 21. gang fra torsdag den 15. august, bliver det fjerde gang, at kronprinsesse Mary indvier festivalen. Siden 2012 har hun været protektor for Odense Blomsterfestival.

- Det er en stor ære, at hun vil besøge blomsterfestivalen igen. Det er fjerde gang, hun er officiel vært ved blomsterfestivalen siden 2006, fortæller Anne Ammitzbøll Rasmussen, der er sekretariatsleder i foreningen Odense Blomsterfestival.

I år er temaet for festivalen "På tidsrejse: Med tiden i centrum". Og netop det tema falder helt i tråd med kronprinsessens mange værtsbesøg på blomsterfestivalen, mener Anne Ammitzbøll Rasmussen.

- Hun har også været en del af den her tidsrejse henover blomsterfestivalen i og med, at hun har været med i så mange år og har deltaget ved de forskellige åbninger. På den måde har hun også oplevet de forskellige temaer, der har været hvert år. Vi bygger blomsterfestivalen op omkring et nyt tema hvert år, og det er det, der kendetegner den, siger sekretariatslederen.