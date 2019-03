Kronprins Frederik besøgte Odense, da han skulle indvie det nybyggede Veteranhjem Odense. Også ministre og virksomheder var til indvielsen - til stor glæde for veteranen John Lassen, der ser frem til at have et fristed, han kan dele med sine medveteraner.

- Det betyder meget, at kronprinsen viser sin interesse i det her. Det er fedt, at både Kongehuset, politikerne og store firmaer bakker op om, og det er en kæmpe anderkendelse, at der er blevet bidraget med så store beløb, siger han.

Ud over kronprinsen var flere politikere og donorer til veteranhjemmet mødt op. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla var til stede i sit virke som formand for A.P. Møller Fonden, der har støttet etableringen af hjemmet med 10 millioner kroner.

- Her er det veteraner, og vi forstår hinanden. Hvis man en dag kommer og er ked over et eller andet, får man lige et broderkram, og så går hverdagen meget nemmere, forklarer han.

En af dem, der kommer til at bruge hjemmet, er John Lassen. Han var udsendt til Kroatien ved Operation Storm i 1995 og har været i Bosnien af to omgange. Han har selv været med til at starte en veterancafé i Svendborg, så han forstår om nogen, hvad et veteranhjem kan bidrage med.

Danske Veteranhjem står bag hjemmet, der er det første af sin slags på Fyn og det femte i landet. Idéen bag hjemmet er, at veteranerne har et sted, hvor de kan være sociale i trygge omgivelser.

- Det er nogle fantastiske rammer i mere end én forstand, som kommer til at værne godt om jer (veteraner, red .). I skal huske også at komme her, når I har det godt, siger han.

August 2014Planerne om at bygge et veteranhjem i Odense søsættes i Fyens Stiftstidende. Det er rådmand Steen Møller (K), der sammen med formanden for Soldaterhjemmet Dannevirke, Henrik Dyhr, præsenterer planerne. December 2014 Et forsvarsforlig i Folketinget sætter de første otte millioner af til etablering af et veteranhjem i Odense plus penge til en hjem i Aarhus. Foråret 2015 Isager Arkitekter med Cornelius+Vöge vinder en idékonkurrence om det nye hjem. Tanken er taget fra klostre, hvor man der er plads til samvær, men også fordybelse. Sommeren 2016 Med en donation på 9,6 mio. kroner sikrer A. P. Møller Fonden, at byggeriet kan gennemføres. August 2017 Det første spadestik tages i haven bag Soldaterhjemmet Dannevirke. Byggeriet kan gå i gang. April 2018 Rejsegilde på veteranhjemmet, der med hjælp fra en del fonde får penge til etablering af udendørs arealer og inventar. I alt er der rejst næsten to millioner ekstra til projektet. December 2018 Veteranhjemmet åbner for besøgende i dagtimerne. Foruden den daglige leder, står et korps af frivillige klar til at stå for driften af hjemmet. Marts 2019 Kronprins Frederik klipper snoren til den officielle indvielse af veteranhjemmet, der er det første nybyggede veteranhjem i Danmark.

John Lassen ses her iklædt en lædervest, som han har fra den veteranklub, der har hjælper ham med at klare hverdagen. Foto: Michael Bager

Lærer at leve med PTSD

I Kroatien blev John Lassen og hans deling bombarderet fire dage i træk. Én omkom og 11 blev sårede. Næsten 24 år efter er krigen ikke ude af hans sind, og han har stadig svært ved at være omgivet af mennesker, for eksempel når han køber ind.

For John Lassen kommer det aldrig til at gå væk. Han er bare blevet bedre til at leve med det.

- Hver eneste dag oplever man PTSD'en. Men jo længere tid man har haft det, jo bedre bliver man også til at håndtere det. Den sværeste ting er at mærke efter ens stopknap. Er der for eksempel nogen, der spørger om hjælp til et eller andet, så skal man nogen gange huske at trykke stop. Lige pludselig kan man hurtigt komme til at love sig selv til for mange ting, og så brænder man sammen, fortæller han.

Derfor er det vigtigt for John Lassen, at han har et sted, hvor han kan være sammen med andre veteraner.