Tusindvis af veteraner har nu en mulighed for at få hjælp og et netværk med indvielsen af et nybygget veteranhjem i Odense.

Lidt mere end fire et halvt år skulle der gå fra den første tanke om et veteranhjem i Odense blev luftet og til Kronprins Frederik torsdag kunne klippe snoren og officielt indviede det nybyggede veteranhjem i Odense, der så små har været i drift siden december. Hjemmet er Danmarks første der er opført med det ene formål at huse et veteranhjem. De fire øvrige veteranhjem i landet har alle til huse i tidligere villaer og lignende, der ikke er optimale i forhold til de ting et moderne veteranhjem skal kunne klare.

På hjemmet bag Soldaterhjemmet Dannevirke på Søndre Boulevard, skal veteraner i dagtimerne kunne komme forbi og tale med andre veteraner - og måske skabe sig et netværk, der kan gøre hjemkomsten efter en udstationering lettere. Veteranhjemmet har også syv værelser, hvor veteraner i en periode kan få et ekstra pusterum, hvis de trænger til det.

- Der er på veteranhjemmene som udgangspunkt plads til alle. Her er plads til dem, der kommer styrkede hjem og gerne vil mødes og genopfriske minder, og der er plads til dem, der har behov for støtte og omsorg - både socialt, mentalt og fysisk- derfor hedder det et hjem, siger Christian Kurt Nielsen, formand for Fonden Danske Veteranhjem, der står bag hjemmene.

Ideen til byggeriet opstod, da den daværende Beskæftigelses- og Socialrådmand Steen Møller sammen med formanden for Soldaterhjemmet Dannevirke, Henrik Dyhr, luftede idéen i Fyens Stiftstidende i august 2014. Nogle måneder senere fik man de første penge til projektet via et forsvarsforlig i Folketinget og siden gav A.P. Møller Fonden et større millionbeløb til byggeriet. Derfor var formanden for A.P. Møller Fonden, Ane Uggla også med ved dagens indvielse, sammen med blandt andre forsvarschefen, formanden for Danske Veteranhjem, borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og flere andre.