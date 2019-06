Kritiker af biogas-udvidelse: De har forkastet 800 underskrifter

Det er en slukøret Bartosz Pilecki, Fyens Stiftstidende træffer tirsdag efter By- og Kulturudvalgets beslutning om at sige ja til en udvidelse af Fangel Biogas fra 132.000 ton årligt til 250.000 ton årligt.- Vi er meget, meget skuffede. Vi har forsøgt at overbevise dem, siger han med henvisning til det flertal af politikerne i udvalget, som støtter udvidelsen.Bartosz Pilecki har stået bag en underskriftindsamling i Skt. Klemens imod udvidelsen, som 758 personer har skrevet under på. - Vi håbede til det sidste, men grundlæggende har de (flertallet i udvalget, red. ) forkastet 800 underskrifter fra os borgere, siger han.

Ikke overraskende er Karsten Østergaard Jensen, driftsleder hos Fangel Biogas, som er ejet af Bigadan, tilfreds med sagens udfald.- Vi er glade, det er klart. Nu mangler vi lige byrådets godkendelse i morgen (onsdag, red.), inden vi er helt i mål. Og så kan vi komme i gang med de forbedringer, vi gerne vil lave, siger han.Driftslederen håber, at modstanden imod biogasanlægget med tiden vil aftage, når udvidelsen er gennemført.- Jeg håber da, at når vi er i mål med udbygningen, så vil folk ikke føle sig så generet af det, som de har frygtet. Vores helt klare mål at leve op til det, vi har lovet, siger han.Bartosz Pilecki mener dog ikke, at beboerne historikken in mente har nogen god grund til at tro på de løfter om færre gener, Bigadan har udstedt.- Vi kommer til at holde tæt øje med, at de overholder det, de har lovet. Og ellers kommer vi til at oversvømme både kommunen og firmaet med klager, varsler han.