Kritik fra Seden Strandby: Der er gået tre et halvt år med papirnusseri

Anders Brændholt Rasmussen, formand for Seden Strandby Grundejerforening, kritiserer Odense Kommune for manglende engagement i digeprojekt.

Onsdagens forhøjede vandstand ramte ikke så hårdt som frygtet i Seden Strandby, men de færreste er i tvivl: Det er kun et spørgsmål om tid, inden den næste store oversvømmelse skyller ind over det lille landsbysamfund lidt uden for Odense, som før har været under vand.

Derfor haster det med at få de planlagte diger, der skal beskytte Seden Strandby mod havet, bygget, lyder det fra Anders Brændholt Rasmussen, formand for Seden Strandby Grundejerforening. Men han er langt fra imponeret over Odense Kommunes engagement i processen.

- Der gået tre et halvt år med papirnusseri og langsommelighed, siger han og undrer sig.

- Hvis du kigger dig rundt omkring andre steder i landet, så engagerer de lokale politikere sig i at finde løsninger sammen med borgerne, der er i nød på grund af oversvømmelser. Jeg mangler opbakning fra politikerne i Odense, og jeg mangler tilstedeværelse og opbakning fra embedsfolkene. Og jeg undrer mig over, der kan gå så lang tid med at gøre så lidt.

Som et konkret eksempel nævner Anders Brændholt Rasmussen, at Odense Kommune har brugt tre måneder på at besvare de høringssvar, der kom ind ved en høring i april.

- Og nu er der gået et halvt år igen, uden der er sket det store. Vi har holdt et møde i oktober. Det er er det, siger grundejerformanden og peger helt konkret på de to kontorer Industri og Klima samt Vand og Natur - begge i By- og Kulturforvaltningen - som stederne, hvor tingene går for langsomt, og hvor engagementet ikke er stort nok.

Men er det ikke positivt, at embedsfolkene hos Odense Kommune er grundige?

- Men det er jo ikke derfor, det trækker ud. Det skyldes, de ikke arbejder med det hver uge, men nærmere hver anden måned, lyder det fra Anders Brændholt Rasmussen.