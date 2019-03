Kritik af HCA-fødselsdag: Årets store fejring er en lukket fest

På tirsdag 2. april går det atter løs med fejringen af H.C. Andersens 214. fødselsdag, men ikke alle er inviteret.

Det konstaterer Jeanette Christiansen, der hvert år siden 2014 har taget sine tre børn med til Odense fra hjemmet i Høng mellem Kalundborg og Slagelse for at tage del i fejringen af digteren.

- Det er altid festligt, for Odense Kommune gør meget ud af fødselsdagen, fortalte hun, da avisen for to år siden løb ind i hende, men sådan kommer hun ikke til at sige i år.

For hun har ikke kunnet skaffe billetter til børneforestillingen i Odense Koncerthus.

- Min familie og jeg er super kede af, at vi i år ikke kan eller må deltage i fejringen af vores alle sammens H.C. Andersen. I år er det desværre en lukket fest, kun for skolebørn i Odense, og vi havde ellers taget fri, som vi plejer for at kunne deltage. Det er en familietradition, der bliver brudt, og det er vi så kede af, siger Jeanette Christiansen.

- Jeg har altid rost Odense by og kommune for at være nogle af de bedste til at promovere jeres by, da I er gode til at inddrage jeres historie i fortællingen om Odense. Vi elsker jeres by, og min store pige og jeg var også i Odense se Gaffa-Prisen. Denne tradition betyder meget for os som familie, og derfor synes jeg også, at det her er værd at kæmpe for, fortsætter hun.